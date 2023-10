A Hanle Dark Sky Reserve: um refúgio para astrônomos amadores

A vila de Hanle, localizada dentro do Santuário de Vida Selvagem de Changthang, é conhecida por seus céus escuros e imaculados e condições climáticas secas, tornando-a um local ideal para pesquisas astronômicas. Sede do Observatório Astronômico Indiano e do segundo telescópio óptico mais alto do mundo, Hanle foi recentemente designada como Reserva Hanle Dark Sky (HDSR) pelo território da União de Ladakh.

O HDSR visa proteger a área da poluição luminosa provocada pelo homem e preservar a sua notável escuridão para observações astronómicas. Também promove o turismo, proporcionando aos visitantes a oportunidade de vivenciar a beleza do céu noturno. Astrônomos amadores há muito são atraídos por Hanle devido aos seus céus excepcionalmente escuros, permitindo-lhes observar objetos celestes fracos e capturar fotografias detalhadas.

Um dos destaques da festa estelar realizada em Hanle foi a oportunidade de testemunhar fenômenos astronômicos raros, como o “falso amanhecer” e a “luz zodiacal”. O falso amanhecer refere-se a um brilho antes do nascer do sol que só pode ser observado nos locais mais escuros, enquanto a luz zodiacal é a luz solar fraca espalhada pela poeira no plano do sistema solar.

Participantes de vários lugares da Índia, incluindo Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep e Mumbai, bem como moradores e turistas locais, reuniram-se em Hanle para fazer parte da festa das estrelas. O evento atraiu tanto astrónomos amadores como observadores visuais que foram capazes de apreciar as galáxias obscuras e ténues visíveis no céu Bortle-1 (mais escuro) do HDSR.

Num esforço para envolver a comunidade local e promover o astroturismo, o Instituto Indiano de Astrofísica (IIA) forneceu pequenos telescópios a aldeões seleccionados e treinou-os como “embaixadores da astronomia”. Esta iniciativa não só ajuda no desenvolvimento socioeconómico da zona, mas também garante que os turistas recebam orientações e informações informadas sobre o céu nocturno.

Olhando para o futuro, os organizadores planeiam tornar a HDSR Star Party num evento anual, na esperança de atrair entusiastas da astronomia da Índia e do estrangeiro. Com o apoio contínuo das comunidades locais e os esforços de divulgação do IIA, os céus de Hanle continuarão a ser um destino apreciado tanto por observadores de estrelas como por astrónomos.

Fontes:

– O artigo fonte mencionado é utilizado como base para este novo artigo.