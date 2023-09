Recentemente avistado: Lander e Rover Chandrayaan-3 da Índia na Lua

A missão Chandrayaan-3 da Índia, que pousou com sucesso na Lua em 23 de agosto, foi capturada em novas imagens obtidas por outra sonda lunar. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) divulgou imagens de radar de sua missão lunar Chandrayaan-2, que chegou à órbita lunar em 2019.

Embora o módulo de pouso Chandrayaan-3 esteja atualmente inativo, devido à escuridão de duas semanas no lado próximo da Lua onde pousou, existe a possibilidade de que ele desperte assim que a luz solar retornar. No entanto, os responsáveis ​​da ISRO confirmaram que o módulo de aterragem e o seu pequeno rover, chamado Pragyan, já alcançaram todos os seus principais objectivos. Pragyan foi implantado com sucesso a partir de seu módulo de pouso, Vikram, e capturou imagens de seus arredores.

Esta não é a primeira vez que a missão lunar indiana é observada do espaço. O Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA já capturou imagens de alta definição da missão histórica. A Índia se tornou o quarto país, depois da União Soviética, dos Estados Unidos e da China, a pousar com sucesso na Lua.

Além da missão da Índia, inúmeras outras nações também têm como alvo o pólo sul da Lua para explorar as reservas de gelo naquela área. A NASA planeja estabelecer uma ou mais bases na região para utilizar o gelo lunar para apoiar astronautas e máquinas como parte de seu programa Artemis, que visa estabelecer uma presença humana permanente na Lua e ao redor dela até o final da década de 2020.

Embora a Índia tenha tido sucesso com a sua missão lunar, outros países e empresas privadas também fizeram tentativas de pousar na Lua nos últimos tempos. A sonda russa Luna-25 caiu durante sua tentativa de pouso no mês passado, e a agência espacial japonesa JAXA lançou seu módulo lunar, SLIM, que tentará um pouso nos próximos meses.

No geral, a missão Chandrayaan-3 da Índia alcançou marcos significativos na exploração lunar, e as imagens capturadas por outras sondas lunares mostram o sucesso do país em alcançar novas fronteiras no espaço.

