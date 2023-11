Novo estudo revela impacto do pouso lunar Chandrayaan-3 na Índia

O histórico pouso da Índia na Lua em 23 de agosto de 2023 deixou um impacto significativo na superfície lunar, conforme revelado por um estudo recente publicado no Journal of the Indian Society of Remote Sensing. O Chandrayaan-3 da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) fez com sucesso um pouso suave na Lua, um feito realizado apenas por três países antes da Índia.

O estudo destaca as fotos capturadas da missão antecessora, Chandrayaan-2, que mostrou um fenômeno intrigante conhecido como “halo ejetado”. Parece que quando o módulo de pouso do Chandrayaan-3 pousou, os propulsores espalharam uma enorme nuvem de poeira lunar em forma de anel, ou regolito, formando o halo de material ejetado. Este regolito lunar foi estimado em cerca de 2.06 toneladas métricas, cobrindo uma área de 1,167 pés quadrados.

Os cientistas que estudam o halo ejetado identificaram as diferenças na refletividade das camadas superiores de poeira lunar recentemente perturbadas, conhecidas como epiregolito. Acredita-se que a exposição do regolito subterrâneo devido à perda de coesão no epiregolito tenha causado aumento do espalhamento fotométrico, resultando na anomalia reflexiva observada ao redor do módulo de pouso.

O Chandrayaan-2, embora não tenha tido sucesso na sua tentativa de aterragem, continuou a operar como orbitador, recolhendo dados inestimáveis ​​e fotografias de alta resolução da superfície lunar. A missão tinha como objetivo realizar um pouso inédito perto da região lunar do pólo sul, uma tarefa que o Chandrayaan-3 realizou com sucesso.

Curiosamente, a Índia junta-se agora aos Estados Unidos, à União Soviética e à China no prestigiado grupo de nações que conseguiram uma aterragem suave na Lua. No entanto, mais países estão a preparar-se para missões semelhantes num futuro próximo. O programa Artemis da NASA, dedicado à exploração lunar, planeia financiar várias missões robóticas, com potenciais aterragens até 2024. A empresa japonesa ispace já tentou uma aterragem lunar, enquanto a Rússia está determinada a regressar após a sua malsucedida missão Luna-25.

As descobertas deste estudo lançam uma nova luz sobre o impacto e o significado científico da aterrissagem da Índia na Lua, alimentando ainda mais o interesse global na exploração lunar e abrindo caminho para futuras missões que desvendem os mistérios do vizinho celestial da Terra.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

1. Como o Chandrayaan-3 da Índia criou o halo de material ejetado na lua?

Durante o pouso suave, o módulo de pouso do Chandrayaan-3 usou seus propulsores, que espalharam uma quantidade substancial de poeira lunar ou regolito com o impacto. Isso causou a formação de uma pluma em forma de anel conhecida como halo de material ejetado.

2. O que é regolito?

Regolito refere-se à camada de rochas fragmentadas, solo, poeira e outros materiais que cobrem a rocha sólida ou uma superfície planetária como a lua.

3. Como os cientistas estudaram o halo ejetado?

Os cientistas examinaram as diferenças na refletividade nas camadas superiores da poeira lunar recentemente perturbadas, chamadas epiregolito, o que os ajudou a identificar e analisar o halo do material ejetado.

4. Qual é o significado do pouso do Chandrayaan-3?

O pouso bem-sucedido do Chandrayaan-3 marca uma grande conquista para a Índia e expande o grupo de países que realizaram um pouso suave na Lua. Também contribui com informações científicas valiosas sobre a exploração lunar e incentiva novas missões à Lua.

5. Existem planos futuros para explorações lunares?

Sim, vários países e agências espaciais, incluindo a NASA e empresas privadas como a ispace, têm planos ambiciosos para futuras missões lunares. Estas missões visam avançar a nossa compreensão da Lua e preparar-se para uma potencial exploração humana no futuro.