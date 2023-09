Agência Espacial Indiana tenta despertar Chandrayaan-3 Lander e Rover

By

Engenheiros da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) têm feito tentativas de despertar o módulo lunar e o veículo espacial Chandrayaan-3 após uma noite lunar de duas semanas. A ISRO anunciou na sexta-feira que está tentando estabelecer comunicação com o módulo de pouso Vikram e o rover Pragyan para determinar sua condição de despertar. No entanto, as tentativas de segunda-feira ainda não produziram qualquer resposta.

O Chandrayaan-3 pousou com sucesso perto do pólo sul lunar em 23 de agosto, tornando a Índia o quarto país a conseguir um pouso lunar, depois dos Estados Unidos, Rússia e China. Após o pouso, o rover Pragyan explorou o local de pouso e enviou imagens para a Terra enquanto Vikram conduzia experimentos científicos, incluindo a medição da temperatura da camada superior do regolito lunar e a análise da composição química da poeira lunar. A presença de enxofre na poeira lunar poderia fornecer informações sobre a atividade vulcânica passada.

O rover Pragyan foi colocado em modo de espera em 2 de setembro, e o módulo de pouso Vikram fez o mesmo dois dias depois. Embora a missão tenha completado os seus objectivos principais, a ISRO está esperançosa de que o módulo de aterragem e o rover tenham sobrevivido à noite lunar.

Chandrayaan-3 é a segunda tentativa da Índia de pousar na lua. A missão anterior, Chandrayaan-2, sofreu um travamento em 2019 devido a uma falha de software. No entanto, o orbitador Chandrayaan-2 ainda está operacional e continua a estudar a Lua a partir da órbita lunar.

Os esforços para estabelecer contato com o módulo de pouso Vikram e o rover Pragyan continuarão, mas as chances de sucesso estão diminuindo a cada hora que passa. A ISRO continua determinada a explorar e desvendar os mistérios do pólo sul lunar.

Fontes:

– Espaço.com