As ambiciosas missões espaciais da Índia: preparando-se para o futuro

A Índia alcançou recentemente um marco na exploração espacial ao pousar com sucesso o Chandrayaan-3 no pólo sul da Lua, tornando-se o quarto país a realizar tal feito. Com base neste sucesso, a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) já está de olho em novas missões, incluindo a missão solar Aditya-L1 e a missão de voo espacial humano Gaganyaan.

A missão Aditya-L1 está programada para chegar ao seu destino, o Sol, em meados de janeiro do próximo ano. Enquanto isso, a missão Gaganyaan é a primeira missão de voo espacial humano da ISRO, com o objetivo de lançar uma tripulação de três astronautas na órbita inferior da Terra. Um orçamento de Rs 10,000 milhões foi alocado para este ambicioso projeto.

A Índia também está planejando estabelecer sua própria estação espacial, chamada Estação Bharatiya Antariksha, até 2035. Além disso, a ISRO pretende enviar humanos à Lua até 2040, marcando um dos projetos espaciais mais ambiciosos da Índia até o momento.

Como parte do projeto Gaganyaan, a ISRO conduziu recentemente o Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1), o primeiro de uma série de testes não tripulados. Este teste teve como objetivo avaliar os subsistemas do veículo e o Crew Escape System, bem como as características e sistemas de desaceleração do Crew Module em maiores altitudes. A ISRO planeja realizar mais três missões de teste com veículos não tripulados antes de realizar voos espaciais tripulados.

Além disso, após o sucesso da missão Mars Orbiter da Índia em 2014, a ISRO está a planear uma visita de regresso ao planeta vermelho com Mangalyaan-2. Embora os detalhes oficiais da missão ainda não tenham sido anunciados, espera-se que ela transporte quatro cargas úteis que realizarão vários testes em Marte.

As ambições espaciais da Índia vão além de Marte, já que a ISRO planeja enviar um orbitador para Vênus no futuro. Vénus é frequentemente referido como gémeo da Terra devido às semelhanças de tamanho e massa, mas os dois planetas têm diferenças drásticas nas condições da atmosfera e da superfície. Relatórios preliminares sugerem que a missão Venus Orbiter, chamada Shukrayaan-1, poderia ser equipada com cinco instrumentos.

As conquistas recentes e os planos futuros da Índia na exploração espacial demonstram o seu compromisso em se tornar um líder neste campo. Com projetos ambiciosos no horizonte, a Índia está preparada para fazer contribuições significativas para a nossa compreensão do universo.

