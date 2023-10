Missão de foguete da NASA liderada por cientista de origem indiana para estudar os efeitos do eclipse solar anular na atmosfera superior da Terra

Aroh Barjatya, professor de Engenharia Física e Diretor do Laboratório de Instrumentação Espacial e Atmosférica (SAIL) da Universidade Aeronáutica Embry-Riddle, na Flórida, deve liderar uma missão de foguete multiinstitucional da NASA em 14 de outubro para estudar os efeitos de um eclipse solar anular na atmosfera superior da Terra, especificamente na ionosfera. O eclipse, também conhecido como “anel de fogo”, será visível em partes dos Estados Unidos, México e vários países da América do Sul e Central.

A missão, chamada Perturbações Atmosféricas ao Redor do Caminho do Eclipse (APEP), envolve o lançamento de três foguetes do Centro de Testes White Sands da NASA, no Novo México. Esses foguetes serão lançados simultaneamente à ocorrência do eclipse, com o objetivo de observar e analisar as mudanças na alta atmosfera durante o eclipse. Um dos principais momentos de interesse é quando há uma redução repentina da luz.

Durante um eclipse solar, a atmosfera superior da Terra sofre alterações significativas. Essas alterações podem afetar a comunicação por rádio tanto no ar quanto no solo. A ionosfera sofre flutuações de temperatura e densidade durante um eclipse, o que pode interromper as comunicações por satélite, incluindo sistemas GPS. O objetivo da missão da APEP é reunir conhecimento sobre estes fenómenos e melhorar a compreensão e previsão dos impactos relacionados com o eclipse nas comunicações por satélite no futuro.

A missão envolve lançamentos de foguetes estratégicos em momentos diferentes em relação ao eclipse. O primeiro foguete será lançado 35 minutos antes do pico do eclipse, o segundo será lançado precisamente no pico durante a fase anular e o terceiro será lançado 35 minutos após o pico. Esta abordagem de lançamento sequencial visa estudar o impacto da sombra do eclipse na ionosfera.

Além dos lançamentos de foguetes, um grupo de estudantes de Embry-Riddle lançará balões de alta altitude para medir as mudanças climáticas à medida que o eclipse passa. Esses balões serão lançados em intervalos de 20 minutos, fornecendo dados valiosos juntamente com as observações do foguete.

Barjatya optou por usar foguetes de sondagem para esta missão devido à sua capacidade de atingir e medir regiões específicas do espaço com grande precisão. Esses foguetes podem registrar mudanças em várias altitudes à medida que viajam para o espaço suborbital e retornam à Terra.

Este não é o único lançamento da missão APEP. Os foguetes lançados no Novo México serão recuperados e lançados novamente do Wallops Flight Facility da NASA, na Virgínia, em 8 de abril de 2024, durante um eclipse solar total que cruzará do Texas ao Maine, nos Estados Unidos.

Concluindo, a missão APEP, liderada pelo Dr. Aroh Barjatya, visa investigar os efeitos de um eclipse solar anular na alta atmosfera da Terra. Ao estudar as mudanças na ionosfera durante o eclipse, os cientistas esperam obter uma melhor compreensão de como os eclipses afetam as comunicações por satélite. Este conhecimento contribuirá para melhorar as estratégias de previsão e mitigação de futuras perturbações relacionadas com eclipses.

