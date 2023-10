Entusiastas da astronomia se reúnem para a Star Party na reserva Hanle Dark Sky, na Índia

Um evento recente conhecido como Star Party foi organizado pelo Instituto Indiano de Astrofísica (IIA) na Reserva Hanle Dark Sky, no leste de Ladakh. Este encontro único reuniu aproximadamente 30 astrônomos amadores de diferentes regiões da Índia para observar e fotografar o céu noturno imaculado, longe das perturbações da poluição luminosa.

A Hanle Dark Sky Reserve, localizada ao lado do tranquilo rio Hanle, a uma altitude de 14,108 pés acima do nível do mar, é conhecida como um dos melhores lugares do mundo para observar as estrelas. Seus céus escuros e condições climáticas favoráveis ​​fazem dele um local ideal para pesquisas astronômicas e astrofotografias. Cobrindo uma área de cerca de 1,073 quilômetros quadrados, a Reserva Hanle Dark Sky (HDSR) foi designada pelo Território da União de Ladakh para combater a poluição luminosa e preservar a escuridão natural da área.

A Star Party não só proporcionou uma oportunidade para observação de estrelas e astrofotografia, mas também serviu como um evento educacional para embaixadores locais da astronomia. Esses embaixadores, treinados pelo IIA, tiveram a oportunidade de aprender com os principais astrônomos amadores do país, ampliando seus conhecimentos sobre o céu noturno.

Apesar dos desafios colocados pelas elevadas altitudes, temperaturas frias e baixos níveis de oxigénio, os astrónomos participantes ficaram entusiasmados com a sua experiência. Equipados com seus telescópios e câmeras pessoais, eles capturaram maravilhas celestes como o Falso Amanhecer e a Luz Zodiacal, fenômenos que só podem ser observados em locais excepcionalmente escuros como Hanle.

O sucesso da Star Party inaugural levou a planos da administração da UT Ladakh para estabelecê-la como um evento anual, fomentando ainda mais o interesse pela astrofotografia e pela pesquisa na Índia. Além disso, o governo indiano permitiu recentemente que turistas internacionais pernoitassem em Hanle e noutros destinos turísticos em Ladakh, expandindo o acesso a estes locais astronómicos únicos.

Fontes:

– Instituto Indiano de Astrofísica (IIA)

- Índia Hoje