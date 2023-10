Nova pesquisa mostra que o derretimento acelerado da camada de gelo da Antártida Ocidental levará ao aumento do nível do mar

Compreendendo o impacto do derretimento provocado pelos oceanos nas comunidades costeiras

Um estudo recente conduzido por investigadores do British Antarctic Survey revela descobertas alarmantes sobre o futuro da camada de gelo da Antártida Ocidental. Independentemente dos nossos esforços para reduzir as emissões de carbono, a taxa a que o aquecimento do Oceano Antártico derrete a camada de gelo irá acelerar significativamente ao longo do século XXI, resultando num aumento substancial do nível do mar. Isto tem implicações terríveis para as comunidades costeiras em todo o mundo.

O manto de gelo da Antártica Ocidental é uma vasta extensão de gelo terrestre que consiste em geleiras interconectadas. Agindo como uma força estabilizadora, as plataformas de gelo costeiras ajudam a manter a integridade destas geleiras. No entanto, o aquecimento dos oceanos está a fazer com que estas plataformas de gelo derretam por baixo. À medida que as plataformas de gelo se tornam mais finas e derretem, desencadeia-se a descarga de água doce dos glaciares para o oceano, levando a um aumento do nível do mar.

O estudo centrou-se na região vulnerável do Mar de Amundsen, onde a desestabilização da camada de gelo já é perceptível há décadas. Descobertas anteriores sugeriram que as alterações climáticas são responsáveis ​​pelo aquecimento do oceano nesta área. Para determinar a extensão do derretimento da plataforma de gelo na região durante os próximos 80 anos, os investigadores empregaram um modelo oceânico regional e simularam vários cenários.

Os resultados são preocupantes, para dizer o mínimo. Independentemente da trajetória de redução das emissões, todas as simulações projetaram um rápido aumento no aquecimento dos oceanos e no derretimento das plataformas de gelo ao longo do século. Mesmo o cenário mais optimista, que assume que o aquecimento global está limitado a 1.5°C, tal como previsto no Acordo de Paris, prevê um aumento para o triplo da taxa histórica de derretimento e aquecimento.

É perturbador que a diferença nos resultados entre os cenários seja mínima até 2045. Isto implica que as ações tomadas para reduzir a utilização de combustíveis fósseis nas próximas décadas terão um impacto insignificante no aquecimento dos oceanos e no derretimento das plataformas de gelo no curto prazo. Embora o pior cenário preveja um derretimento mais pronunciado, os especialistas consideram-no uma representação irrealista da futura queima de combustíveis fósseis.

Os resultados da investigação solidificam o facto de que o rápido aquecimento dos oceanos no Mar de Amundsen é inevitável até pelo menos 2100, independentemente dos esforços internacionais para mitigar a utilização de combustíveis fósseis. Este derretimento acelerado pode ser atribuído ao fortalecimento das correntes oceânicas que transportam água mais quente das camadas profundas do oceano para as plataformas de gelo mais rasas ao longo da costa. Mecanismos semelhantes foram observados em medições de satélite de plataformas de gelo cada vez mais finas.

À medida que as plataformas de gelo continuam a derreter, o aumento do nível do mar torna-se uma preocupação crítica. No entanto, determinar o aumento exato é um desafio sem considerar o fluxo das geleiras antárticas e a taxa de acumulação de neve no manto de gelo, fatores que não fizeram parte deste estudo. No entanto, os investigadores sustentam que o aumento do derretimento das plataformas de gelo na região irá, sem dúvida, acelerar a subida do nível do mar.

A camada de gelo da Antártida Ocidental já está a contribuir significativamente para a subida global do nível do mar, perdendo aproximadamente 80 mil milhões de toneladas de gelo anualmente. Embora o aumento potencial total do nível do mar a partir desta camada de gelo seja estimado em 5 metros, a quantidade exata e a taxa de derretimento permanecem incertas. Cientistas de todo o mundo estão trabalhando ativamente para compreender e prever estes aspectos.

Face a estas conclusões alarmantes, é essencial reconhecer a inevitabilidade de certas consequências resultantes das alterações climáticas. Kate Marvel, uma cientista atmosférica, sublinha que é necessária coragem, em vez de esperança, quando se abordam as alterações climáticas. Esta coragem implica estratégias de planeamento e adaptação a longo prazo. Embora o futuro imediato possa parecer sombrio, as simulações sugerem que, para além de 2100, poderão ser previstas novas alterações e uma subida do nível do mar potencialmente evitável. Isto oferece esperança para a preservação das cidades costeiras se forem tomadas medidas adequadas.

Perguntas frequentes

P: O que é o manto de gelo da Antártica Ocidental?

R: A camada de gelo da Antártida Ocidental é a maior acumulação de gelo terrestre do mundo, compreendendo geleiras interligadas.

P: O que causa o derretimento da plataforma de gelo?

R: O derretimento das plataformas de gelo ocorre principalmente devido ao aquecimento do oceano, que corrói as plataformas de gelo por baixo.

P: Como o derretimento da plataforma de gelo afeta o nível do mar?

R: À medida que as plataformas de gelo derretem, a água doce que libertam aumenta o volume de água no oceano, levando a uma subida do nível do mar.

P: Qual é o significado da região do Mar de Amundsen?

R: O Mar de Amundsen é considerado o sector mais vulnerável da camada de gelo da Antártida Ocidental, registando uma redução substancial da camada de gelo e uma aceleração dos glaciares.

P: O aumento do nível do mar pode ser revertido?

R: O estudo sugere que, embora a subida imediata do nível do mar seja inevitável, os esforços a longo prazo para reduzir as emissões e implementar medidas de adaptação poderiam ajudar a mitigar e abrandar a futura subida do nível do mar.