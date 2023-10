O aumento da vitamina C pode atenuar a toxicidade do cobre nos kiwis

Pesquisadores do Jardim Botânico de Wuhan da Academia Chinesa de Ciências descobriram que o aumento dos níveis de ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, pode aumentar a tolerância ao cobre e mitigar a toxicidade do cobre nos kiwis. Esta descoberta é significativa porque fertilizantes e pesticidas à base de cobre são comumente usados ​​para combater a grave epidemia causada por Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) no cultivo de kiwis. No entanto, o elevado acúmulo de cobre nos kiwis representa uma ameaça à segurança alimentar e à saúde humana.

O estudo, publicado no Journal of Hazardous Materials, avaliou o teor de cobre de 108 amostras de kiwis de 27 cultivares diferentes em todo o mundo. Os pesquisadores descobriram que os kiwis de polpa vermelha ou amarela tinham um teor de cobre significativamente maior do que aqueles de polpa verde. Além disso, a concentração de cobre foi menor na polpa e no núcleo dos frutos em comparação com a casca e as sementes dos frutos.

Altos níveis de cobre resultaram em danos visíveis às plantas de kiwi. No entanto, quando as plantas de kiwi foram alimentadas com ácido ascórbico adicional, os danos foram atenuados. Além disso, os pesquisadores descobriram que o tratamento com cobre aumentou o teor de ácido ascórbico nas folhas de kiwi e regulou positivamente os genes-chave envolvidos na biossíntese do ácido ascórbico.

Para validar estas descobertas, os investigadores sobre-expressaram o gene GDP-L-galactose fosforilase3 (GGP3) em kiwis transgénicos, resultando num aumento significativo no teor de ácido ascórbico em comparação com o tipo selvagem. As linhagens transgênicas de kiwis com maior teor de ácido ascórbico exibiram redução da toxicidade do cobre, melhora da fotossíntese, eliminação do excesso de espécies reativas de oxigênio e alteração da expressão de genes relacionados ao estresse.

Esta pesquisa demonstra que o ácido ascórbico desempenha um papel crucial na mitigação da toxicidade do cobre nos kiwis. Ao compreender os mecanismos envolvidos, poderá ser possível desenvolver estratégias para aumentar a tolerância ao cobre e garantir uma melhor segurança alimentar no cultivo de kiwis.

Fonte:

Xiaoying Liu et al, O aumento da síntese de ácido ascórbico pela superexpressão de AcGGP3 melhora a toxicidade do cobre em kiwis, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393