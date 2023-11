Lua Nova e a Arte da Harmonia Celestial

A dança celestial do cosmos se desenrolou na noite de sábado quando a lua cheia de outubro, também conhecida como “Lua do Caçador”, enfeitou o céu em toda a sua beleza luminosa. Enquanto a lua cheia brilhava integralmente em todo o mundo, um eclipse lunar parcial cativou a atenção dos espectadores na Europa, África e Ásia, que tiveram a sorte de testemunhar este espetáculo celestial.

A lua atingiu sua fase cheia às 3h35 EST do dia 28 de outubro de 2023, marcando o culminar de seu ciclo lunar de 29.5 dias. Embora a Lua complete a sua órbita em torno da Terra em apenas 27.3 dias, as mudanças de posição do nosso planeta e do Sol nas suas respetivas trajetórias orbitais prolongam subtilmente a duração entre fases lunares distintas.

Um eclipse lunar parcial ocorre apenas quando a lua se alinha no lado oposto da Terra ao sol, entrando na sombra do nosso planeta. Durante este recente eclipse, a Lua aventurou-se na penumbra exterior da sombra da Terra, com apenas 6% da sua superfície roçando a umbra interior mais escura. O resultado foi uma visão cativante, semelhante a uma pequena e delicada mordida tirada da lua.

À medida que a “Lua do Caçador” subia no céu, ela dividia o palco com outro companheiro celestial. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, apareceu apenas 3º abaixo da lua cheia, realçando o esplendor etéreo da noite.

A lua cheia de outubro ganhou o apelido de “Lua do Caçador” devido à sua luminosidade durante toda a noite, auxiliando os caçadores em sua busca pela caça nas semanas que antecederam a chegada do clima mais frio no hemisfério norte. Este fenómeno celestial tem sido observado e celebrado há gerações, fazendo a ponte entre a humanidade e o mundo natural.

Embora este eclipse lunar parcial tenha sido um deleite visual, é importante notar que ele abre caminho para futuros eventos celestes. O próximo eclipse lunar total, também conhecido como “Lua de Sangue”, enfeitará nossos céus em 13/14 de março de 2025. Essas ocorrências fascinantes geralmente chegam em trios dentro de um único ano lunar, com datas próximas em 7/8 de setembro, 2025 e 2/3 de março de 2026.

Ao nos maravilharmos com as maravilhas do universo, vale a pena considerar a intrincada mecânica que governa esses balés cósmicos. A órbita inclinada da Lua, que se desvia 5% do plano orbital da Terra, garante que os eclipses lunares e solares continuem a ser fenómenos relativamente raros. No entanto, a elegante sincronia dos corpos celestes garante que estes acontecimentos inspiradores se repetirão no devido tempo, ligando-nos às vastas maravilhas do cosmos.

FAQ:

1. O que é um eclipse lunar parcial?

Um eclipse lunar parcial ocorre quando a lua entra na penumbra externa da sombra da Terra, resultando em uma pequena parte da lua aparecendo escurecida ou parcialmente obscurecida.

2. Quando ocorre um eclipse lunar?

Um eclipse lunar só pode ocorrer durante a lua cheia, quando a lua se alinha no lado oposto do sol da Terra, permitindo que a sombra do nosso planeta seja projetada sobre sua superfície.

3. Qual é o próximo eclipse lunar penumbral?

De acordo com Timeanddate.com, o próximo eclipse lunar penumbral ocorrerá em 24/25 de março de 2024.

4. Quando é a próxima lua cheia depois da “Lua do Caçador”?

A próxima lua cheia após a “Lua do Caçador” é a “Lua do Castor” cheia na segunda-feira, 27 de novembro de 2023.

