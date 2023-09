RNA recuperado do extinto tigre da Tasmânia, impulsionando esforços na pesquisa de extinção

Cientistas recuperaram RNA de um tigre da Tasmânia, também conhecido como tilacino, que está armazenado em um museu em Estocolmo desde 1891. Embora a extração de DNA de animais e plantas antigas já tenha sido feita antes, esta é a primeira vez que o RNA foi obtido com sucesso. recuperado de uma espécie extinta. O RNA, assim como o DNA, é uma molécula biomolecular presente em todas as células vivas e é responsável por transportar informações genéticas e sintetizar proteínas. A capacidade de extrair, sequenciar e analisar RNA antigo poderia potencialmente ajudar na recriação de espécies extintas e na compreensão de pandemias virais passadas.

O tigre da Tasmânia foi um predador de ponta que já vagou pelo continente australiano e pelas ilhas adjacentes. A chegada dos humanos à Austrália provocou a queda da espécie, e os colonizadores europeus no século XVIII contribuíram ainda mais para a sua extinção. O estudo da morte do tigre da Tasmânia é considerado um dos casos mais bem documentados de extinção causada pelo homem.

O RNA recuperado fornece informações sobre a biologia e a regulação metabólica do tigre da Tasmânia antes de sua extinção. Compreender os complementos genéticos e a atividade genética de espécies extintas é crucial para recriá-las. Embora a possibilidade de ressuscitar espécies extintas usando a edição genética em parentes vivos ainda seja cética, são incentivadas mais pesquisas sobre a biologia desses animais extintos.

A recuperação do RNA dos restos mortais do tigre da Tasmânia surpreendeu os cientistas, já que o RNA é geralmente considerado menos estável que o DNA e acredita-se que tenha uma vida útil curta. A condição dessecada dos restos mortais no Museu Sueco de História Natural, com pele, músculos e ossos preservados, provavelmente contribuiu para a preservação do RNA.

Esta pesquisa abre novas possibilidades no campo da extinção e lança luz sobre a biologia das espécies extintas. Embora recriar uma espécie extinta continue a ser uma tarefa complexa, compreender a sua composição genética e os seus processos biológicos é essencial nos esforços de conservação e na aprendizagem com as extinções passadas.

Fontes:

– “RNA recuperado do extinto tigre da Tasmânia” – Reuters

– “O que é RNA?” – Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano

– “O que é DNA?” – Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano