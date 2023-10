Uma nova perspectiva sobre o eclipse solar: insights de observações de rádio

Embora a maioria dos californianos tenha gostado do eclipse solar parcial de 14 de outubro, os pesquisadores do Owens Valley Radio Observatory (OVRO) adotaram uma abordagem diferente. Usando seu Long Wavelength Array (OVRO-LWA) atualizado, eles capturaram uma imagem única de “rádio eclipse” que lança luz sobre a coroa solar e seus fenômenos associados.

Tradicionalmente, os eclipses solares são observados através da luz visível, mas o OVRO-LWA mediu comprimentos de onda de rádio entre 20 e 88 megahertz (MHz) para criar uma imagem do eclipse num espectro eletromagnético diferente. A imagem resultante, que pode ser vista no vídeo abaixo, mostra a localização da Lua representada por linhas pontilhadas e o membro visível do Sol por linhas sólidas. Notavelmente, o vídeo também captura distorções causadas pela ionosfera do Sol, criando um efeito cascata semelhante à visualização do Sol através de uma superfície ondulante de água.

As ondas de rádio que se estendem para além da borda do Sol na imagem são emitidas pela sua coroa, produzindo um impressionante efeito de “anel de fogo”, mesmo fora do caminho do eclipse anular completo. Esta perspectiva única oferece aos cientistas a oportunidade de estudar a coroa estendida do Sol com uma resolução sem precedentes em comprimentos de onda de rádio.

Bin Chen, astrofísico solar e professor associado do Instituto de Tecnologia de Nova Jersey (NJIT), que co-lidera a pesquisa do OVRO-LWA sobre o Sol, enfatizou a importância desta observação. Ao aproveitar o membro da Lua como um “fio de faca” móvel, a resolução angular efetiva da coroa solar pode ser bastante melhorada.

A atualização do OVRO-LWA, apoiada pela National Science Foundation, permitiu ao telescópio pesquisar o céu mais rapidamente do que qualquer outro radiotelescópio operando em frequências abaixo de 100 MHz. Este poderoso instrumento permite a monitorização contínua do céu, fornecendo informações valiosas sobre vários fenómenos astronómicos, incluindo ejeções de massa coronal de estrelas próximas, magnetismo de exoplanetas e o universo primitivo.

Com a sua capacidade de capturar imagens de rádio do eclipse solar, o OVRO-LWA oferece uma perspectiva nova e valiosa sobre a nossa estrela mais próxima, abrindo novos caminhos para a exploração e compreensão científica.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

O que é o Long Wavelength Array (LWA)?

O Long Wavelength Array (LWA) é um radiotelescópio projetado para observar e estudar objetos celestes em longos comprimentos de onda, variando de dezenas a centenas de metros. É capaz de capturar ondas de rádio emitidas por diversas fontes astronômicas, fornecendo informações únicas sobre o universo.

Qual é a coroa do sol?

A coroa é a região mais externa da atmosfera do Sol que se estende por milhões de quilômetros no espaço. É composto por gases ionizados extremamente quentes que se tornam visíveis durante um eclipse solar como um brilho branco perolado fraco que envolve o disco escurecido do sol.

Por que as observações de eclipses por rádio são importantes?

As observações de eclipses por rádio fornecem aos cientistas uma perspectiva diferente sobre a coroa solar e os fenômenos associados. Ao estudar a emissão de ondas de rádio da coroa, os investigadores podem obter informações sobre a sua dinâmica, campos magnéticos e outras propriedades que não são facilmente observáveis ​​através de observações tradicionais de luz visível. Estas perspectivas únicas melhoram a nossa compreensão do sol e do seu impacto no sistema solar.