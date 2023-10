Pesquisadores descobrem mecanismo molecular de ativação e sinalização do receptor do complemento

Pesquisadores do Instituto Indiano de Tecnologia (IIT) Kanpur fizeram um avanço significativo na compreensão do mecanismo molecular de ativação e sinalização do receptor do complemento. Liderada pelo professor Arun K Shukla, a equipe do Departamento de Ciências Biológicas e Bioengenharia descobriu informações importantes sobre como funcionam os receptores de anafilatoxina, o que poderia ter implicações futuras na descoberta de medicamentos em vários distúrbios inflamatórios.

O estudo centrou-se no sistema complemento, uma parte essencial da nossa resposta imunitária, e na sua dependência de anafilatoxinas como C3a e C5a. Essas anafilatoxinas interagem com receptores específicos, conhecidos como C3aR e C5aR1, e a equipe procurou entender melhor como esses receptores reconhecem seus alvos, ativam e controlam a sinalização.

Além de esclarecer o funcionamento dos receptores de anafilatoxina, a pesquisa também revelou um mecanismo natural para reduzir a resposta inflamatória causada pelo C5a. Este mecanismo envolve a remoção de uma parte específica da molécula C5a. Além disso, o estudo identificou um peptídeo que ativa seletivamente o C3aR, demonstrando que os receptores podem responder de maneira diferente a vários compostos.

As descobertas da equipe têm o potencial de informar a descoberta de novos medicamentos no tratamento de uma série de doenças humanas, incluindo artrite, asma e sepse. Ao obter uma compreensão mais clara de como funcionam os receptores de anafilatoxina, os cientistas podem desenvolver terapias direcionadas para modular a resposta imunológica e aliviar a inflamação.

A pesquisa foi publicada na revista científica internacional Cell. A equipe era composta pelo Prof Shukla, bem como por pesquisadores do Departamento de Ciências Biológicas e Bioengenharia do IIT Kanpur, do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade do Sul da Califórnia e da Seção de Biologia Molecular e Computacional.