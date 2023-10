Kellie Gerardi, pesquisadora do IIAS, se juntará ao voo espacial de pesquisa Galactic 05

By

O Instituto Internacional de Ciências Astronáuticas (IIAS) anunciou que a pesquisadora de bioastronáutica e especialista em carga útil Kellie Gerardi representará o Instituto no próximo voo espacial de pesquisa 'Galactic 05' com a Virgin Galactic.

Com inauguração prevista para 2 de novembro de 2023, o ‘Galactic 05’ será o sexto voo espacial da Virgin Galactic este ano. A missão envolverá a conversão da nave espacial em um laboratório espacial suborbital dedicado à pesquisa espacial.

Juntando-se a Gerardi nesta missão estará o Dr. Alan Stern, um cientista planetário dos EUA e vice-presidente associado do Setor Espacial do Southwest Research Institute, e um astronauta particular de nacionalidade franco-italiana.

Como o primeiro pesquisador do mundo patrocinado pela indústria e contratado para voar em uma espaçonave comercial, Gerardi operará três experimentos de carga útil durante o voo espacial. Esses experimentos se concentrarão em dinâmica de fluidos, biometria humana e monitoramento de glicose. Além disso, Gerardi avaliará a experiência do pesquisador para melhorar futuros voos espaciais de pesquisa e programas de treinamento patrocinados pelo IIAS.

A Virgin Galactic e o IIAS colaboraram estreitamente na integração da carga útil e na coreografia de voo para maximizar os avanços científicos e tecnológicos da missão 'Galactic 05'. Esta missão representa um marco para o IIAS no seu compromisso de promover um futuro espacial inclusivo através de pesquisas de benefício global.

Acompanhando Gerardi no Spaceport America estarão os pesquisadores do IIAS Yvette Gonzalez, Dr. Aaron Persad e Dra. Eles fornecerão suporte para integração de carga útil e conduzirão análises de dados pós-voo.

Esta missão não só mostra os avanços na investigação espacial, mas também destaca a crescente colaboração entre empresas de voos espaciais comerciais e instituições de investigação. Marca mais um passo em frente na busca do progresso científico e na exploração de novas fronteiras.

Fontes:

– Artigo original: Virgin Galactic (o artigo fonte não fornece URL)

– Podcast de SpaceWatch.global com Kellie Gerardi (o artigo fonte não fornece URL)