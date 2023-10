Nova pesquisa sugere que Vênus pode ter tido placas tectônicas semelhantes às da Terra, abrindo a possibilidade de vida antiga

By

Uma nova investigação revelou uma descoberta fascinante sobre Vénus – o segundo planeta a partir do Sol e muitas vezes considerado gémeo da Terra. De acordo com uma equipe de cientistas da Universidade Brown, Vênus pode ter possuído placas tectônicas semelhantes às da Terra há bilhões de anos. Esta descoberta desafia suposições anteriores sobre a natureza inóspita de Vênus e levanta a possibilidade de que o planeta escaldante já tenha abrigado vida.

Os pesquisadores chegaram a esta conclusão através de uma combinação de coleta de dados atmosféricos e modelagem computacional. Ao examinar a atual composição atmosférica e a pressão superficial de Vénus, a equipa postulou que estas condições só seriam possíveis se o planeta tivesse experimentado placas tectónicas no seu passado. Ao contrário das características geológicas dinâmicas e diversas da Terra criadas pelas placas tectónicas, Vénus possui uma tampa estagnada – uma única placa firme que limita o movimento e a fuga de gás do seu interior.

No entanto, os investigadores acreditam que Vénus nem sempre foi assim. Aproximadamente 3.5 a 4.5 bilhões de anos atrás, Vênus pode ter sofrido mudanças nas placas tectônicas semelhantes às da Terra. Este período de placas tectônicas poderia explicar a abundância de nitrogênio e dióxido de carbono presentes hoje na atmosfera de Vênus. Implica também que o planeta pode ter sido capaz de suportar vida microbiana antes de sofrer mudanças significativas que o separaram da sua semelhança com a Terra.

Esta investigação inovadora desafia a perspectiva binária de determinar a capacidade de um planeta suportar vida. Em vez de uma simples resposta sim ou não, os cientistas precisam agora de considerar as nuances da história geológica mundial. Esta revelação também tem implicações para o estudo de outros corpos celestes, como Europa, uma lua de Júpiter que apresenta placas tectónicas semelhantes às da Terra. Além disso, leva a uma reavaliação da habitabilidade de exoplanetas que orbitam outras estrelas que não o nosso Sol.

Embora essas descobertas forneçam informações valiosas, muitas questões permanecem sem resposta. Missões futuras, como a Missão DAVINCI da NASA prevista para 2031, irão aprofundar os mistérios de Vénus e potencialmente confirmar a investigação. Os cientistas estão ansiosos por compreender porque é que as placas tectónicas de Vénus mudaram e que factores levaram à sua divergência radical em relação às condições da Terra. Desvendar estes mistérios pode lançar luz sobre o destino do nosso próprio planeta e as condições que poderão forçá-lo a seguir uma trajetória semelhante à de Vênus.

FAQ:

P: O que a nova pesquisa descobriu sobre Vênus?

R: A investigação sugere que Vénus pode ter tido placas tectónicas semelhantes às da Terra há milhares de milhões de anos, desafiando suposições anteriores sobre a natureza inóspita do planeta e aumentando a possibilidade de vida antiga.

P: Como os pesquisadores chegaram a essa conclusão?

R: A equipe utilizou coleta de dados atmosféricos e modelagem computacional para determinar que a atual composição atmosférica e pressão superficial de Vênus são provavelmente o resultado de placas tectônicas em seu passado.

P: Como a tampa estagnada de Vênus difere dos processos tectônicos da Terra?

R: Ao contrário da Terra, que tem placas tectónicas dinâmicas responsáveis ​​pelas suas diversas características geológicas, Vénus tem uma tampa estagnada – uma única placa firme que restringe o movimento e a fuga de gás do seu interior.

P: Que implicações esta pesquisa tem para o estudo de outros corpos celestes?

R: Esta investigação leva os cientistas a considerar as nuances da história geológica de um mundo ao avaliar a sua capacidade de sustentar vida. Também influencia o estudo de outros corpos, como Europa, uma lua de Júpiter, e exoplanetas que orbitam outras estrelas além do nosso Sol.

P: Que perguntas permanecem sem resposta?

R: Mais pesquisas são necessárias para entender por que as placas tectônicas de Vênus mudaram, levando à sua divergência em relação às condições da Terra. A causa desta transformação e as suas implicações para o futuro da Terra também requerem uma investigação mais aprofundada.