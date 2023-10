Telescópio Hubble da NASA captura imagens impressionantes do recife cósmico

O Telescópio Espacial Hubble da NASA continua a surpreender os entusiastas do espaço e a capturar imagens deslumbrantes do universo. Em sua atualização mais recente no Instagram, a NASA compartilhou duas imagens cativantes que foram tiradas pelo telescópio Hubble. Estas imagens mostram um “recife cósmico” localizado a 163,000 anos-luz da Terra, na constelação Dorado.

As imagens mostram duas nuvens vizinhas de poeira e gás cósmico: a gigante nebulosa vermelha NGC 2014 e a menor nebulosa azul NGC 2020. Situadas na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea repleta de estrelas massivas, essas nebulosas fazem parte de uma vasta região de formação estelar.

Segundo a NASA, as estrelas próximas ao centro da imagem são significativamente maiores que o nosso Sol, variando de 10 a 20 vezes o seu tamanho. A intensa radiação emitida por estas estrelas aquece os gases densos circundantes, incluindo o oxigénio, a temperaturas de cerca de 20,000°C (11,000°F). A nebulosa vista no canto inferior esquerdo da imagem foi formada a partir de uma estrela 200,000 vezes mais brilhante que o nosso Sol e que expeliu gás através de uma série de erupções.

A impressionante imagem divulgada pela NASA mostra um anel azul brilhante com um pequeno ponto azul no meio. Ondas de gás vermelho e laranja formam um arco do canto superior esquerdo para o canto superior direito da imagem, com um centro azul claro emergindo do mar vermelho. Além disso, vários pontos brancos brilhantes estão espalhados pela imagem. No canto superior direito, pode-se ver gás azul escuro emanando da vastidão do espaço.

A imagem foi capturada usando a Wide Field Camera 3 do Hubble para comemorar os 30 anos de operação do telescópio no espaço. Desde o seu lançamento em 24 de abril de 1990, o Telescópio Espacial Hubble capturou mais de 1.4 milhão de observações de quase 47,000 objetos celestes. Nomeado em homenagem ao astrônomo americano Edwin P. Hubble, que confirmou a natureza em expansão do nosso universo, o telescópio completou mais de 175,000 órbitas ao redor da Terra, cobrindo uma distância de aproximadamente 4.4 bilhões de milhas.

A divulgação desta imagem incrível do Telescópio Hubble da NASA atraiu muita atenção dos entusiastas do espaço. Os usuários expressaram seu espanto, admiração e admiração, com uma pessoa descrevendo a captura como “linda” e outra notando as cores marcantes. O Telescópio Hubble inegavelmente nos proporcionou um vislumbre notável das maravilhas do cosmos.

Fontes: NDTV, Space.com