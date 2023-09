Frank Rubio lamenta a missão de um ano longe da família, apesar da conquista recorde

By

O astronauta Frank Rubio, que atualmente detém o título de passagem mais longa no espaço por um astronauta da NASA, revelou que teria recusado a missão se soubesse que ela se estenderia por um ano, em vez dos seis meses planejados. Rubio fez essa confissão durante uma entrevista recente na Estação Espacial Internacional (ISS).

A missão de Rubio foi estendida quando a espaçonave que deveria transportá-lo de volta à Terra começou a vazar refrigerante enquanto estava presa à ISS. Como resultado, ele passou pouco mais de um ano na órbita baixa da Terra, registrando 371 dias e se tornando o primeiro astronauta dos EUA, e uma de apenas seis pessoas, a passar um ano no espaço.

No entanto, Rubio admite que não teria se inscrito de bom grado para uma missão tão longa devido a importantes eventos familiares que perdeu. Apesar disso, ele reconhece os sacrifícios pessoais dos astronautas para manter a estação espacial operacional.

Retornando à Terra em 27 de setembro, Rubio espera se reunir com sua família e desfrutar dos prazeres simples da vida na superfície do planeta. Ele planeja se concentrar em passar tempo com seus entes queridos e apreciar a paz e a tranquilidade da natureza.

Fonte: O artigo original não fornece um URL.