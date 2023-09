A recuperação bem-sucedida da cápsula de retorno de amostra OSIRIS-REx traz entusiasmo e alívio

O campo de provas de Dugway do Exército dos EUA estava cheio de expectativa e nervosismo enquanto a cápsula de retorno de amostras da missão OSIRIS-REx descia do espaço até o solo do deserto. Após quase vinte anos de planejamento, a operação de recuperação ocorreu em uma das bases militares mais remotas dos EUA. Quatro helicópteros, operados pela NASA e pela Força Aérea dos EUA, decolaram para recuperar a cápsula antes que ela entrasse na atmosfera terrestre.

Dante Lauretta, investigador principal da missão, descreveu a mistura de emoções que experimentou enquanto viajava num helicóptero de recuperação. Ele sentiu o peso da responsabilidade e da incerteza sobre se os pára-quedas da cápsula haviam aberto conforme planejado. Por fim, ele recebeu a notícia de que o pouso foi bem-sucedido e lágrimas de alívio e alegria encheram seus olhos.

Embora houvesse incerteza sobre a implantação do drogue chute, o pára-quedas principal foi implantado com sucesso. Embora as imagens fossem inconclusivas sobre o drogue chute, tornaram-se irrelevantes devido ao funcionamento do pára-quedas principal.

A aterrissagem bem-sucedida marca o início de um novo capítulo emocionante na pesquisa científica. As amostras do asteroide Bennu serão divididas entre diversas instituições científicas e agências espaciais para análise. Ao estudar a composição de Bennu, os cientistas esperam obter informações sobre a história química do nosso sistema solar e possivelmente até compreender como a vida se originou na Terra.

Dado que os asteróides se formaram nas fases iniciais do Sistema Solar, a análise das amostras poderá fornecer pistas sobre a presença de água e dos blocos de construção da vida, como os aminoácidos, na Terra. Estas amostras serão estudadas extensivamente nos próximos anos, oferecendo informações valiosas sobre a nossa vizinhança cósmica.

Fonte: NASA e Dugway Proving Ground do Exército dos EUA, Utah