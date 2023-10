Nova pesquisa explora o impacto dos impactos nos produtos orgânicos em Ceres

Uma das descobertas notáveis ​​feitas pela missão Dawn da NASA é a presença de compostos orgânicos complexos em Ceres, o maior objeto do cinturão de asteroides. A descoberta de moléculas alifáticas, compostas por cadeias de carbono e hidrogénio, juntamente com a presença de gelo de água em Ceres, sugere que este planeta anão pode ter albergado em tempos os ingredientes necessários à vida.

A questão de como estes produtos orgânicos alifáticos se originaram em Ceres tem sido um tema de intensa pesquisa desde a sua descoberta em 2017. Alguns estudos sugerem que foram entregues a Ceres por um cometa ou um impactador rico em orgânicos, enquanto outros propõem que se formaram no planeta anão através da alteração de seus materiais por água salgada. Independentemente da sua origem, a matéria orgânica de Ceres foi afectada pelos numerosos impactos que danificaram a sua superfície.

Uma nova investigação, a ser apresentada na reunião GSA Connects 2023 da Geological Society of America, visa expandir a nossa compreensão de como os impactos influenciaram as moléculas alifáticas em Ceres. As implicações destas descobertas são cruciais para determinar a origem destes produtos orgânicos e avaliar a habitabilidade do planeta anão.

O cientista principal Terik Daly, cientista planetário do Laboratório de Física Aplicada da Johns Hopkins, explica que o estudo foi motivado pela detecção inicial de substâncias orgânicas perto de uma grande cratera de impacto em Ceres. A investigação indica que os produtos orgânicos podem estar mais difundidos do que se pensava anteriormente e que parecem ser capazes de resistir a impactos em condições semelhantes às de Ceres.

Compreender os efeitos dos impactos na matéria orgânica de Ceres é essencial para desvendar os mistérios deste planeta anão e como este pode ter sustentado a vida. Ao investigar mais aprofundadamente a resiliência destes compostos orgânicos e a sua distribuição por Ceres, os cientistas esperam obter conhecimentos mais profundos sobre as origens e habitabilidade deste intrigante corpo celeste.

Fontes:

– Laboratório de Física Aplicada da NASA/Universidade Johns Hopkins

– Sociedade Geológica da América