Novo modelo genômico indica gargalo significativo na população de ancestrais humanos

Um estudo genómico recente revelou um estrangulamento significativo nas populações ancestrais humanas que existiram entre 800,000 e 900,000 anos atrás. Isso se alinha com o período de tempo que se acredita ser quando viveu o último ancestral comum dos denisovanos, dos neandertais e do Homo sapiens moderno. No entanto, mais evidências arqueológicas são necessárias para validar esta descoberta.

O estudo, liderado por Wangjie Hu e seus colegas, empregou um modelo de coalescência para explorar a divergência entre linhagens genéticas e estimar tamanhos populacionais anteriores. Eles analisaram sequências genômicas de 3,154 indivíduos em 10 populações africanas e 40 não africanas. Os resultados mostraram um estrangulamento distinto em todas as populações africanas, com um impressionante declínio de 98.7% na população ancestral no início do estrangulamento.

O declínio no tamanho da população durante este período coincidiu com mudanças climáticas, incluindo glaciações prolongadas, temperaturas mais baixas da superfície marinha e prováveis ​​secas prolongadas em África e na Eurásia. Estes factores ambientais podem ter contribuído para o grave estrangulamento vivido pelos nossos antepassados ​​humanos.

Embora o estrangulamento tenha sido directamente identificado em todas as populações africanas, foi apenas fracamente detectado nas populações não africanas. Isto sugere que os efeitos do estrangulamento podem ter sido limitados ou de curta duração fora de África.

O gargalo proposto se alinha com o período de tempo que se acredita ser quando viveu o último ancestral comum dos denisovanos, dos neandertais e do Homo sapiens moderno. No entanto, os especialistas Nick Ashton e Chris Stringer alertam para a necessidade de evidências arqueológicas e fósseis tangíveis para apoiar a teoria do gargalo.

Este novo modelo genómico fornece informações valiosas sobre a história antiga dos nossos antepassados ​​humanos e a sua sobrevivência através de um grave estrangulamento populacional. Mais pesquisas e descobertas arqueológicas serão cruciais para validar e expandir essas descobertas.

