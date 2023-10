Asteroide 12P/Pons-Brooks poderá ser visível a olho nu em 2024

O cometa 12P/Pons-Brooks, conhecido por sua atividade criovulcânica, deverá passar mais próximo da Terra em 21 de abril de 2024. Com um diâmetro de aproximadamente 18.6 milhas (30 km), ele tem potencial para se tornar visível a olho nu durante este encontro próximo.

O criovulcanismo, também conhecido como vulcanismo frio, é um processo geológico em que materiais gelados, como água, amônia ou metano, irrompem do interior de um corpo celeste em vez de rocha derretida. Esses criovulcões são frequentemente encontrados em corpos gelados como cometas e algumas luas no sistema solar externo.

O cometa 12P/Pons-Brooks foi descoberto pela primeira vez pelo astrônomo Jean Louis Pons em 1812, e mais tarde redescoberto de forma independente por William Robert Brooks em 1883. Ele segue uma órbita elíptica ao redor do Sol, com um período médio de cerca de 70.5 anos.

Durante a sua maior aproximação à Terra em 2024, existe a possibilidade de que 12P/Pons-Brooks possa ser visível a olho nu. Isto significa que, sem a ajuda de telescópios ou binóculos, os observadores das estrelas poderão ver o cometa no céu noturno. No entanto, a visibilidade dos cometas pode por vezes ser imprevisível, pois depende de factores como o brilho do cometa e a proximidade da Terra.

Os cometas são compostos de uma mistura de materiais voláteis, como gelo de água, poeira, dióxido de carbono e metano. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que esses materiais voláteis vaporizem e produzam uma coma brilhante, ou atmosfera, ao redor do núcleo. Esta coma brilhante e a cauda do cometa são o que torna os cometas visíveis da Terra.

É importante que os entusiastas da astronomia se mantenham atualizados sobre as últimas informações e previsões sobre a visibilidade do cometa 12P/Pons-Brooks em 2024. Com condições climáticas adequadas e um céu noturno claro, há uma chance de testemunhar este cometa criovulcânico nu. olho.

