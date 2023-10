A chuva de meteoros Orionídeos iluminará os céus

A chuva de meteoros Orionidas, que começou em 2 de outubro e continuará até 7 de novembro, deve atingir seu pico no sábado. Embora as condições climáticas desfavoráveis ​​no Reino Unido possam dificultar a visibilidade, os observadores do céu em outras partes do mundo poderão testemunhar este espetáculo astronômico. A chuva se origina de detritos deixados pelo cometa Halley, um dos cometas mais conhecidos da história. À medida que o cometa orbita o Sol, pequenos fragmentos se desprendem, formando um rastro de poeira e gelo. Quando esses restos entram na atmosfera da Terra a uma velocidade rápida de 41 quilômetros por segundo, eles queimam devido ao atrito, criando raios de luz.

Esta chuva de meteoros ocupa um lugar significativo no calendário anual de eventos celestes. O Dr. Minjae Kim, físico da Universidade de Warwick, descreve-o como uma oportunidade única para aqueles que perderam a oportunidade de testemunhar o cometa Halley. Embora o cometa em si só passe pela Terra a cada 75-76 anos, a chuva de meteoros Orionidas ocorre anualmente, proporcionando alguma compensação para aqueles que podem ter perdido o aparecimento do cometa. As chuvas de meteoros têm o nome da constelação de onde parecem originar-se e, no caso das Orionidas, parecem vir da direção de Órion.

Para observar a chuva de meteoros Orionidas, o melhor horário será entre meia-noite e o nascer do sol de sábado, 21 de outubro. Este evento pode ser visto tanto no hemisfério norte quanto no sul, mas a visibilidade será melhor em céu limpo. Recomenda-se encontrar um local escuro ao ar livre com o mínimo de poluição luminosa. Os meteoros serão visíveis em todo o céu, portanto, a escolha de um amplo espaço aberto permitirá uma melhor varredura da exibição celestial. Como o momento em que os meteoros cruzam o céu é imprevisível, pode ser um jogo de espera. Trazer bebidas e lanches pode melhorar a experiência.

Se você não puder testemunhar a chuva de meteoros no sábado, ainda haverá oportunidades de vê-la em sua fase máxima até por volta de 28 de outubro.

Fontes: BBC Notícias