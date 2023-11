Novo artigo: Dois astronautas da NASA se preparam para uma caminhada espacial histórica

Dois astronautas da NASA estão fazendo os preparativos finais para uma caminhada espacial inovadora fora da Estação Espacial Internacional (ISS) para realizar trabalhos críticos de manutenção na órbita baixa da Terra. Este evento marcante marcará a segunda vez na história que duas mulheres se aventuram juntas a partir da estação espacial.

Programada para começar às 8h05 ET de quarta-feira, a caminhada no espaço deve durar aproximadamente seis horas e meia. Emocionantemente, a NASA fornecerá cobertura ao vivo da atividade extraveicular em várias plataformas, incluindo o canal da NASA no YouTube, o aplicativo da NASA e a TV da NASA. Além disso, você pode sintonizar através do feed de transmissão dedicado.

Durante esta importante missão, os astronautas da NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara realizarão várias tarefas cruciais. Eles começarão removendo uma caixa eletrônica de uma antena de comunicação na estação espacial. Além disso, eles substituirão um dos 12 conjuntos de rolamentos, que desempenham um papel vital na rotação dos painéis solares da ISS para rastrear o Sol enquanto ele orbita a Terra.

Notavelmente, esta caminhada no espaço tem um significado imenso, pois será a primeira para Moghbeli e O'Hara. Também segue o precedente histórico estabelecido em 2019, quando as astronautas da NASA Christina Koch e Jessica Meir embarcaram na primeira caminhada espacial exclusivamente feminina, provando efetivamente as capacidades e contribuições das mulheres na exploração espacial.

Originalmente planejada para 12 de outubro, a caminhada no espaço foi adiada devido a um vazamento de refrigerante de um radiador reserva no módulo russo. Uma inspeção recente revelou uma bolha de líquido refrigerante residual vazando durante uma caminhada espacial em 25 de outubro, fazendo com que os astronautas russos retornassem à estação. Embora a NASA não tenha fornecido uma atualização sobre o vazamento, espera-se que não afete a próxima caminhada espacial.

Através destes esforços extraordinários, a NASA continua a expandir os limites da exploração espacial, garantindo ao mesmo tempo a manutenção e o bom funcionamento da ISS. Os esforços inspiradores dos astronautas Moghbeli e O'Hara servem como prova da dedicação e habilidade de toda a equipe da NASA.

Perguntas Frequentes

1. O que é uma caminhada no espaço?

Uma caminhada no espaço, também conhecida como atividade extraveicular (EVA), ocorre quando um astronauta deixa sua espaçonave para realizar tarefas e reparos ao ar livre, no vácuo do espaço.

2. O que é a Estação Espacial Internacional (ISS)?

A Estação Espacial Internacional (ISS) é uma estação espacial habitável em órbita baixa da Terra. Serve como laboratório de pesquisa, observatório e residência para astronautas de vários países.

3. Quanto tempo durará a caminhada no espaço?

Estima-se que a caminhada no espaço dure cerca de seis horas e meia, começando às 8h05 horário do leste dos EUA.

4. Onde posso assistir à cobertura ao vivo da caminhada no espaço?

A NASA fornecerá cobertura ao vivo da caminhada espacial em seu canal oficial do YouTube, no aplicativo da NASA e na TV da NASA.