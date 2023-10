NASA revelará amostra do asteróide Bennu durante a missão OSIRIS-REx

A NASA deve revelar a amostra coletada do asteróide Bennu durante a missão OSIRIS-REx. A agência espacial transmitirá ao vivo o evento na quarta-feira. A missão OSIRIS-REx marcou a primeira recuperação de amostra da NASA de um asteroide distante. A complexa operação envolveu pousar uma espaçonave na rocha, pegar e armazenar materiais dela e trazê-los de volta à Terra.

A missão, lançada em setembro de 2016, coletou a amostra com sucesso quatro anos depois. A espaçonave deixou a amostra em uma cápsula que pousou no deserto de Utah conforme planejado. Após ser mantida em uma sala limpa próxima ao local de pouso, a cápsula foi transportada para o Centro Espacial Johnson, em Houston, onde será inaugurada. Isto permitirá o início de anos de estudo científico, fornecendo informações valiosas sobre a formação do nosso sistema solar e as origens da vida na Terra.

Bill Nelson, chefe da NASA, descreveu a missão como “trazendo algo extraordinário: a maior amostra de asteroide já recebida na Terra”. Ele explicou ainda que a amostra ajudará os cientistas a investigar a formação planetária, aprofundar a nossa compreensão dos asteróides que podem potencialmente impactar a Terra e fornecer informações sobre a origem e formação do nosso sistema solar.

Os cientistas estão atualmente conduzindo uma análise inicial do material Bennu. Instrumentos analíticos como microscópio eletrônico de varredura (MEV), medições infravermelhas e difração de raios X (XRD) serão usados ​​para obter uma melhor compreensão da amostra. Estes testes fornecerão uma compreensão básica do material de Bennu e abrirão caminho para investigações mais detalhadas.

A amostra do asteróide Bennu será revelada durante um evento especial às 11h ET na quarta-feira, 11 de outubro. O evento pode ser assistido através do player de vídeo incorporado na parte superior do site da NASA ou visitando a NASA TV. Não perca este marco emocionante na exploração espacial.

