O raro eclipse solar do 'anel de fogo': como observá-lo com segurança e proteger seus olhos

Um raro evento celestial chamado eclipse solar anular, também conhecido como eclipse do 'anel de fogo', está programado para ocorrer no sábado, 14 de outubro. Este eclipse será visível em partes dos Estados Unidos, com todos os 48 estados mais baixos tendo a oportunidade de testemunhar uma parte do eclipse. O fenômeno ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, mas fica no ponto mais distante de sua órbita, impedindo-a de cobrir completamente o Sol e criar um anel de luz.

É importante observar que olhar diretamente para o sol durante um eclipse sem a proteção adequada para os olhos pode causar danos permanentes aos olhos. A NASA afirma que nunca é seguro olhar diretamente para o sol durante um eclipse. Em vez disso, os espectadores devem usar proteção ocular especializada, como óculos de visualização solar aprovados (também conhecidos como óculos para eclipses) ou um visualizador solar portátil.

Óculos de sol comuns não são suficientes para a visualização segura de um eclipse. A NASA enfatiza que mesmo que os óculos de sol sejam escuros, eles não oferecem proteção adequada. Os visualizadores solares aprovados são milhares de vezes mais escuros e devem aderir ao padrão internacional ISO 12312-2. Esses visualizadores devem cobrir o olho direito e esquerdo e ter etiquetas indicando o fabricante, instruções para uso seguro e avisos sobre quaisquer perigos.

Também é importante evitar o uso de câmeras, binóculos, telescópios ou quaisquer outros dispositivos para visualizar um eclipse enquanto estiver usando óculos para eclipse ou um visualizador solar portátil. Os raios solares concentrados podem causar lesões oculares graves, pois queimarão o filtro.

Se você não tiver acesso a óculos para eclipses ou a um visualizador solar portátil, poderá criar um projetor de eclipse pinhole como método de visualização indireta. A NASA recomenda usar uma caixa de papelão, uma folha de papel branca, fita adesiva, tesoura e um pedaço de papel alumínio para fazer o projetor. Ao criar uma pequena abertura na folha e projetar a imagem do sol no papel, você pode observar o eclipse com segurança sem olhar diretamente para o sol.

Lembre-se de que só é seguro ver o eclipse sem proteção para os olhos durante a totalidade, quando o sol está completamente coberto pela lua. Assim que uma pequena fatia do sol reaparecer, óculos para eclipses ou um visualizador solar portátil devem ser usados ​​novamente.

É importante inspecionar os óculos para eclipse ou visualizadores portáteis quanto a danos antes de usá-los e descartá-los se estiverem rasgados ou arranhados. As crianças devem ser instruídas sobre como observar adequadamente o eclipse e devem sempre ser supervisionadas ao usar óculos para eclipses ou visualizadores solares portáteis.

Os entusiastas da astronomia podem esperar o próximo eclipse solar total cruzando a América do Norte em 8 de abril de 2024, de acordo com a NASA.

Fontes:

- NASA

– Espaço.com