Girassóis utilizam método único para rastrear o sol, conclui estudo

Os girassóis são conhecidos por sua capacidade de virar o rosto e seguir o sol enquanto ele se move pelo céu. No entanto, o mecanismo exato por trás deste comportamento permaneceu um mistério até agora. Um estudo recente conduzido por biólogos vegetais da Universidade da Califórnia, Davis, esclareceu como os girassóis “vêem” o sol e revelou um novo mecanismo que difere das suposições anteriores.

Ao contrário do que os cientistas das plantas acreditavam, os girassóis não dependem do mesmo mecanismo de fototropismo que permite que outras plantas cresçam em direção a uma fonte de luz. Em vez disso, os girassóis exibem heliotropismo, uma capacidade única de rastrear ativamente o movimento do sol. Os pesquisadores descobriram que os girassóis conseguem isso crescendo um pouco mais no lado leste de seus caules durante o dia, fazendo com que suas cabeças se voltem para oeste. À noite, eles crescem mais no lado oeste, fazendo com que suas cabeças balancem para trás em direção ao leste.

Significativamente, o estudo também descobriu que os genes responsáveis ​​pelo heliotropismo nos girassóis são diferentes daqueles associados ao fototropismo em outras plantas. Quando os girassóis foram cultivados em ambientes fechados em direção a uma fonte de luz, os genes associados à fototropina foram ativados. No entanto, quando cultivadas ao ar livre e expostas à luz solar, foi observado um padrão distinto de expressão genética.

Embora os genes específicos envolvidos no heliotropismo ainda não tenham sido identificados, os pesquisadores descartaram a via da fototropina comumente associada à detecção de luz nas plantas. Outras pesquisas irão investigar a regulação de proteínas em girassóis para desvendar as vias moleculares responsáveis ​​pelo heliotropismo.

Esta descoberta revolucionária não só fornece informações sobre o comportamento fascinante dos girassóis, mas também tem implicações mais amplas. Ele destaca a importância de considerar as condições ambientais naturais ao estudar plantas em ambientes laboratoriais controlados. As descobertas deste estudo desafiam suposições anteriores e abrem caminho para uma compreensão mais profunda dos mecanismos de detecção de luz nas plantas.

FAQ:

P: O que é heliotropismo?

R: Heliotropismo é a capacidade de uma planta seguir o movimento do sol.

P: O que é fototropismo?

R: Fototropismo é a capacidade de uma planta crescer em direção a uma fonte de luz.

P: Qual é a diferença entre heliotropismo e fototropismo?

R: O heliotropismo envolve rastrear ativamente o movimento do sol, enquanto o fototropismo se refere ao crescimento em direção a uma fonte de luz.

P: Como os girassóis apresentam heliotropismo?

R: Os girassóis crescem um pouco mais no lado leste durante o dia, fazendo com que suas cabeças se voltem para o oeste. À noite, eles crescem mais no lado oeste, fazendo com que suas cabeças balancem para trás em direção ao leste.

P: O que o estudo revelou sobre os genes dos girassóis?

R: O estudo descobriu que os genes responsáveis ​​pelo heliotropismo nos girassóis são diferentes daqueles associados ao fototropismo em outras plantas.

Fonte: Phys.org