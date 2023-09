Com o número crescente de missões tripuladas ao espaço e os planos para uma futura missão a Marte, os cientistas estão a trabalhar para mitigar os riscos para a saúde que acompanham as viagens espaciais. Uma das principais preocupações é a radiação espacial. Os astronautas que viajam para além da Estação Espacial Internacional estão expostos a radiação contínua, que pode ter efeitos prejudiciais nos sistemas nervoso e cardiovascular. A NASA está desenvolvendo tecnologia para proteger os astronautas da radiação, incluindo a construção de materiais defletores em veículos espaciais e trajes espaciais. Certas dietas e suplementos, como enterade, também podem ajudar a minimizar os efeitos da exposição à radiação.

As mudanças gravitacionais no espaço também representam riscos para os astronautas. Sem os efeitos da gravidade da Terra, os músculos e os ossos podem deteriorar-se durante longos períodos de tempo. Para contrariar esta situação, os astronautas terão de fazer exercício e tomar suplementos, como o bifosfonato, para manter a saúde músculo-esquelética. A microgravidade também afeta o sistema circulatório, fazendo com que os fluidos se desloquem em direção à cabeça. Isto pode levar à expansão de espaços cheios de líquido no cérebro e contribuir para a síndrome neuroocular associada ao voo espacial, que afeta a estrutura e a função dos olhos. Os cientistas estão explorando o uso de calças especializadas para redistribuir os fluidos no corpo e mitigar esses efeitos.

Além dos riscos para a saúde física, o isolamento das viagens espaciais também pode ter efeitos profundos na saúde mental. Viver e trabalhar próximo do mesmo grupo de pessoas durante meses a fio, sem poder ver a família ou os amigos, pode ser um desafio mental. Os astronautas terão de aprender a gerir o isolamento extremo e a tomar medidas para manter o seu bem-estar mental durante missões espaciais de longa duração.

No geral, à medida que as viagens espaciais se tornam mais comuns e os planos para futuras missões a Marte estão em curso, é crucial que os cientistas estudem e desenvolvam soluções para os riscos para a saúde que os astronautas podem enfrentar. Ao enfrentar estes desafios, podemos garantir a segurança e o bem-estar dos astronautas nas suas viagens às estrelas.

Definições:

1. Kevlar: Uma fibra sintética forte e resistente ao calor usada em roupas e materiais de proteção.

2. Polietileno: Um polímero leve, durável e flexível frequentemente usado em diversas aplicações, incluindo embalagens e produtos plásticos.

3. Enterade: Suplemento dietético usado para aliviar os efeitos colaterais gastrointestinais da exposição à radiação, também usado em pacientes com câncer durante a radioterapia.

4. Bisfosfonatos: Classe de medicamentos utilizados para prevenir a degradação óssea e tratar a osteoporose.

