O origami, uma antiga forma de arte que envolve dobrar papel, encontrou aplicações inovadoras em diversos campos, incluindo espaço, engenharia, matemática e medicina. Um indivíduo pioneiro no uso do origami em tais aplicações é o engenheiro aeroespacial canadense Manan Arya.

Arya tem se dedicado a resolver o desafio de bloquear a luz das estrelas em um universo repleto de um número inimaginável de estrelas – até um septilhão. Em uma entrevista recente com Eric Sorensen para The New Reality, Arya detalhou como o origami pode ser empregado em futuras explorações espaciais.

O conceito de origami tem sido usado para desenvolver estruturas que podem se desdobrar e dobrar de forma compacta, otimizando assim o uso do espaço em espaçonaves. Estas estruturas dobráveis ​​podem ser implantadas de forma eficaz durante diferentes fases de uma missão espacial, fornecendo soluções eficientes para armazenamento, transporte e implantação.

Além disso, os princípios do origami estão sendo utilizados na engenharia para resolver problemas complexos. Ao aplicar suas técnicas de dobramento, os engenheiros estão desenvolvendo novos métodos para projetar e construir diversas estruturas. Isto inclui a criação de painéis que podem expandir-se e contrair-se, permitindo maior flexibilidade e adaptabilidade numa gama de aplicações.

Os aspectos matemáticos do origami também contribuem para a resolução de problemas complexos. Seus princípios geométricos permitem que os matemáticos desenvolvam novos algoritmos e fórmulas, auxiliando no avanço de campos como geometria, simetria e otimização.

Além disso, a área médica adotou o origami para projetar dispositivos médicos e ferramentas cirúrgicas inovadores. Esses dispositivos são frequentemente inspirados nos princípios de dobramento do origami, permitindo compactação durante o transporte e expansão para usabilidade durante procedimentos médicos.

As aplicações do origami no espaço, engenharia, matemática e medicina ainda estão surgindo, mas possuem um enorme potencial para avanços futuros. À medida que pesquisadores e engenheiros continuam a explorar as capacidades desta antiga forma de arte, as possibilidades de utilização do origami em diversas indústrias são ilimitadas.

Fontes:

– A Nova Realidade (Entrevista com Manan Arya)

-Eric Sorensen