Origami: da arte antiga às soluções modernas no espaço e na engenharia

Origami, a antiga arte japonesa de dobrar papel, agora está sendo utilizada para resolver problemas modernos em vários campos, como exploração espacial, engenharia, matemática e medicina. Um engenheiro aeroespacial, Manan Arya, tem usado origami para desvendar os segredos do universo.

Na exploração espacial, o brilho das estrelas pode dificultar a descoberta de planetas semelhantes à Terra perto de estrelas semelhantes ao Sol. A luz refletida destes planetas é cerca de 10 mil milhões de vezes mais fraca que a luz das estrelas, tornando-a difícil de detetar. Arya tem trabalhado numa solução para bloquear a luz das estrelas num universo que contém potencialmente milhares de milhões de estrelas. Ele acredita que o origami pode desempenhar um papel crucial nessa empreitada.

Os engenheiros precisam lançar grandes estruturas para o espaço, mas também precisam dobrá-las para caberem perfeitamente nos foguetes e depois desdobrá-las quando estiverem no espaço. Arya refere-se a este desafio como o “problema da mala” – encaixar tecnologia expansível numa pequena cápsula espacial.

Origami oferece uma aplicação fantástica de engenharia no espaço. A NASA já obteve sucesso com o origami em projetos relacionados ao espaço. Por exemplo, o espelho principal e o escudo solar do Telescópio James Webb foram dobrados para o lançamento e depois desdobrados uma vez no espaço. As imagens poderosas capturadas pelo telescópio servem de inspiração para projetos como o starshade.

A criação de Arya, starshade, é um mecanismo leve que bloqueia a luz de uma estrela, permitindo que os telescópios capturem imagens de exoplanetas mais fracos perto da estrela. É aproximadamente do tamanho de um campo de beisebol quando totalmente esticado, mas precisa ser dobrado e embalado em um foguete para ser lançado. A engenharia do origami permite a dobragem compacta necessária para missões espaciais.

O trabalho de Arya com origami vai além da exploração espacial. Ele está pensando em aplicar técnicas de origami em robótica e dispositivos biomédicos. Embora o impacto a longo prazo do seu trabalho ainda esteja em desenvolvimento, Arya espera que ele estabeleça as bases para futuras gerações de tecnologias.

Origami, uma forma de arte milenar, continua a evoluir e a encontrar aplicações inovadoras em vários campos. Ele mostra o poder de combinar arte com tecnologia de ponta para resolver problemas complexos.

Fontes:

– Notícias globais: [URL]

– NASA/JPL-Caltech: [URL]