Os benefícios dos pneus de nitrogênio nas operações de mineração

By

Os operadores de mineração enfrentam o desafio constante de manter a produtividade e, ao mesmo tempo, garantir a segurança de suas equipes em condições de trabalho desafiadoras. Os grandes veículos de mineração, como carregadeiras e caminhões de transporte, desempenham um papel central nessas preocupações e exigem pneus que sejam eficazes e seguros.

A segurança dos pneus é de extrema importância na indústria de mineração. Os pneus dos veículos de mineração devem proporcionar estabilidade e tração para movimentar materiais e prevenir acidentes. Porém, o peso e a potência dessas máquinas podem levar a falhas nos pneus, o que pode causar problemas e até representar risco de explosão. Atualmente, os pneus dos veículos de mineração são frequentemente preenchidos com ar contendo oxigênio, o que aumenta o risco de ruptura ou explosão induzida por faísca.

Uma solução para mitigar esse risco é encher os pneus dos veículos de mineração com nitrogênio em vez de ar. O nitrogênio já foi utilizado em veículos de passageiros para manter a pressão dos pneus e aumentar a eficiência do combustível, além de oferecer o benefício adicional de maior segurança em veículos de mineração. Quando os pneus são abastecidos com nitrogênio, o risco de explosão é significativamente reduzido.

O nitrogênio oferece vários benefícios diretos para pneus de veículos de mineração. Isso leva a uma perda de pressão mais lenta e a menos corrosão dos componentes metálicos do pneu causada pelo vapor de água. Isto se traduz em maior segurança para trabalhadores e operadores de mineração.

Além disso, o nitrogênio ajuda a prolongar a vida útil dos pneus, diminuindo o esvaziamento. Embora tanto o oxigênio quanto o nitrogênio possam permear a parede do pneu, o nitrogênio faz isso quatro vezes mais lentamente que o oxigênio e mais de 100 vezes mais lento que o vapor de água. Isso pode resultar em um aumento de 10% na vida útil do pneu.

Falhas nos pneus podem levar a paralisações de trabalho e tempos de inatividade significativos. O nitrogênio ajuda a manter os pneus com pressão ideal, reduzindo a flexibilidade e o atrito, o que reduz o risco de superaquecimento e falha dos pneus. Também aumenta a eficiência do combustível, pois a perda de nitrogênio é mais lenta em comparação com o oxigênio.

Os pneus dos veículos de mineração representam um risco à segurança devido ao seu tamanho, massa e pressão. Encher estes pneus com oxigênio aumenta o risco de incêndios nos pneus, especialmente em minas subterrâneas. Pneus cheios de nitrogênio reduzem significativamente esse risco.

Embora existam desafios na implementação de um sistema de inflação de azoto, tais como o custo e o transporte elevado de emissões de azoto para locais de mineração remotos, existem soluções potenciais. Algumas empresas estão a explorar a produção de azoto em locais de mineração, o que proporcionaria poupanças de custos e permitiria a utilização de azoto noutros processos de mineração, como a supressão de metano na mineração de carvão.

Embora a utilização de pneus a nitrogénio nas operações mineiras não seja generalizada, está a ganhar popularidade, especialmente na África do Sul, onde se tornou o padrão da indústria. Geradores de nitrogênio estão sendo fornecidos para operações de mineração em vários países e a tecnologia é fácil de usar e instalar.

Concluindo, o uso de pneus de nitrogênio nas operações de mineração oferece inúmeros benefícios, principalmente em termos de segurança. Embora existam desafios a superar, a implementação de geradores de azoto em minas subterrâneas poderia proporcionar vantagens adicionais em termos de redução de custos e melhoria dos processos de mineração.

Referências:

– Tunnicliffe, A. (2023, 8 de junho). Em alta: como o nitrogênio está melhorando a reformatação de pneus na utilização de pneus de minas. Mineração semanal. Obtido de [fonte]

Nota: O artigo fonte e a imagem foram modificados e resumidos para criar este novo artigo.