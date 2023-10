Dragonfly Rotorcraft de Titan definido para voar através de céus alienígenas

O helicóptero Dragonfly da NASA, uma espaçonave do tamanho de um carro projetada para explorar a lua de Saturno, Titã, está um passo mais perto de embarcar em sua missão inovadora. Antes de se aventurar na atmosfera cheia de metano de Titã, o Dragonfly passou por testes rigorosos em túneis de vento aqui na Terra que replicaram as condições alienígenas que enfrentará no espaço.

Os engenheiros da NASA conduziram uma série de testes no Túnel Subsônico do Langley Research Center, na Virgínia, para garantir a capacidade do Dragonfly de navegar pela atmosfera de Titã. Os testes envolveram um modelo em meia escala do Dragonfly equipado com oito rotores, simulando a descida da nave, o vôo motorizado e o vôo para frente sobre a superfície da lua. No total, o Dragonfly completou mais de 700 passagens pelos túneis de vento, resultando em 4,000 pontos de dados individuais.

Os dados recolhidos nestes testes desempenharão um papel vital no aumento da precisão dos modelos de simulação e no aumento da confiança nas capacidades do Dragonfly na Terra antes de embarcar na sua missão em Titã.

Titã, a maior lua de Saturno, permaneceu em grande parte misteriosa até a chegada da espaçonave Cassini em 2004. As observações minuciosas da Cassini revelaram que Titã era um mundo oceânico com corpos de etano e metano líquidos, incluindo rios, lagos e mares. O ciclo único do metano em Titã, onde o metano forma nuvens e precipita como chuva, proporciona um ambiente intrigante para estudar a habitabilidade potencial de formas de vida drasticamente diferentes daquelas encontradas na Terra.

O Dragonfly, com seus quatro braços e rotores de helicóptero empilhados, é adequado para explorar a baixa gravidade e a densa atmosfera de Titã. A espaçonave realizará voos curtos inicialmente, aumentando gradualmente para voos “saltos” mais longos, cobrindo distâncias de até 5 quilômetros e coletando amostras dos arredores da lua.

Embora o lançamento do Dragonfly não esteja previsto para antes de 2027, a expectativa está aumentando. Como explica Lori Glaze, diretora da Divisão de Ciência Planetária da NASA: “Com o Dragonfly, estamos transformando a ficção científica em um fato de exploração”. A missão marca um marco significativo na exploração espacial, e cada passo nos aproxima do importante esforço de manobrar este inovador helicóptero pelos céus e pela superfície de Titã.

Perguntas frequentes

P: O que é Libélula?

R: Dragonfly é um helicóptero do tamanho de um carro projetado pela NASA para explorar a atmosfera e a superfície da lua de Saturno, Titã.

P: Quando o Dragonfly será lançado?

R: O Dragonfly está programado para ser lançado não antes de 2027.

P: O que há de único em Titã?

R: Titã é uma lua com um ambiente semelhante ao oceano, com rios, lagos e mares cheios de etano e metano líquidos. Suas condições atmosféricas tornam-no um alvo intrigante para estudar a habitabilidade potencial.

P: Como o Dragonfly explorará Titã?

R: O Dragonfly realizará voos curtos, aumentando gradualmente a distância percorrida e fazendo paradas ao longo do caminho para coletar amostras do ambiente de Titã.

P: Por que os testes em túnel de vento são importantes para o Dragonfly?

R: Os testes em túnel de vento reproduzem as condições alienígenas da atmosfera de Titã e ajudam os engenheiros da NASA a avaliar o desempenho aerodinâmico do Dragonfly, aumentando a confiança na sua capacidade de navegar no ambiente único da lua.