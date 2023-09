O corpo humano contém trilhões de células, conclui estudo

Um novo estudo estimou que o corpo humano contém um número impressionante de células. Os investigadores analisaram mais de 1,500 artigos para determinar que o homem adulto médio tem cerca de 36 biliões de células, enquanto as mulheres adultas têm 28 biliões e as crianças de 10 anos têm cerca de 17 biliões. O estudo, publicado na revista PNAS, considerou o tamanho e o número de 400 tipos de células em 60 tecidos do corpo. A análise revelou uma relação inversa consistente entre o tamanho e a contagem das células. Em outras palavras, células maiores têm um número geral menor em relação às células menores. Esse padrão abrange uma ampla variedade de tamanhos de células, desde pequenos glóbulos vermelhos até grandes células musculares.

Os autores do estudo reconheceram que há limitações em suas descobertas. Os números fornecidos baseiam-se em adultos e crianças “médios” e não levam em conta a variação significativa de tamanho e peso entre os indivíduos. Os investigadores também observaram que há incerteza nas suas estimativas devido à dependência de medições indiretas, em vez de medições diretas da massa celular. No entanto, o estudo destacou discrepâncias nas estimativas anteriores de contagem de células, o que poderia ter implicações para a nossa compreensão da saúde e das doenças relacionadas com os linfócitos, como o VIH e a leucemia. O estudo descobriu que existem aproximadamente 2 trilhões de linfócitos no corpo humano, quatro vezes mais do que estimativas anteriores.

Mais pesquisas são necessárias para obter uma compreensão mais abrangente da contagem de células no corpo humano, especialmente no que diz respeito a mulheres e crianças. No entanto, este estudo fornece informações valiosas sobre o grande número de células que constituem o corpo humano e a relação entre o tamanho e a contagem das células.

Fontes:

Novo Cientista: “Estima-se que o corpo humano carregue cerca de 30 trilhões de células humanas” PNAS: “Modelos generativos escaláveis ​​para rotulagem e rastreamento precisos de estruturas subcelulares dinâmicas em microscopia de fluorescência”