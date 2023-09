Moscas-das-frutas usam memórias para navegar em direção aos alimentos, revela estudo

Os pesquisadores descobriram como os cérebros das moscas-das-frutas transformam memórias de recompensas passadas em comportamentos acionáveis, permitindo-lhes encontrar comida. Especificamente, uma região-chave do cérebro chamada corpo de cogumelo processa informações olfativas e atribui valores a diferentes odores. No entanto, não estava claro como esses valores influenciavam as ações motoras. Este estudo identificou um aglomerado de neurônios chamados UpWiNs que desempenham um papel crucial na conversão de memórias de odores em movimentos contra o vento.

As moscas da fruta, como outros insetos, giram contra o vento para rastrear odores e localizar de onde vêm os cheiros atraentes. O sistema olfativo no cérebro da mosca detecta e sente esses odores transportados pelo vento, guiando a mosca em direção à recompensa. Os pesquisadores descobriram que os UpWiNs integram entradas inibitórias e excitatórias de diferentes compartimentos do corpo do cogumelo, fazendo com que a mosca gire e se mova contra o vento.

O corpo do cogumelo no cérebro da mosca processa e integra informações olfativas e atribui valores positivos ou negativos a diferentes odores. Os pesquisadores descobriram que as memórias formadas em diferentes compartimentos do corpo do cogumelo provocam comportamentos distintos, com apenas algumas impulsionando o movimento contra o vento da mosca. Os UpWiNs recebem sinais inibitórios e excitatórios desses compartimentos, permitindo que a mosca navegue efetivamente em direção à fonte de odores atraentes.

Esta pesquisa fornece informações sobre como os valores positivos e negativos aprendidos são traduzidos em ações concretas orientadas pela memória. Os UpWiNs também enviam sinais excitatórios aos neurônios dopaminérgicos para um aprendizado de ordem superior. A compreensão desses mecanismos de circuitos neurais ajuda a explicar como os neurônios dopaminérgicos paralelos e os subsistemas de memória interagem para orientar as ações baseadas na memória e o aprendizado no nível dos circuitos neurais individuais.

Estudos adicionais sobre moscas-das-frutas podem esclarecer o papel das memórias no comportamento e na aprendizagem nos cérebros de vertebrados e invertebrados.

Fonte: HHMI (Instituto Médico Howard Hughes)

Definições:

– Corpo do cogumelo: região do cérebro encontrada em alguns insetos, responsável por processar informações olfativas e atribuir valores a diversos odores.

– UpWiNs: Um aglomerado de neurônios que integra sinais inibitórios e excitatórios de diferentes compartimentos do corpo do cogumelo, orientando as moscas da fruta a se moverem contra o vento em direção a odores atraentes.

Fontes:

– HHMI (Instituto Médico Howard Hughes)

– Pesquisa Original: “Mecanismos de circuito neural para transformar valências olfativas aprendidas em movimento orientado pelo vento” por Yoshinori Aso et al. e-Vida