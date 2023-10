Satélites monitoram o desenvolvimento do El Niño no Oceano Pacífico

Satélites, como o Sentinel-6 Michael Freilich, estão atualmente observando um fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico. As águas próximas à costa oeste da América do Sul estão experimentando um aumento de temperatura, resultando na expansão do nível do mar. Este aumento nas temperaturas da superfície dos oceanos tem um impacto significativo nos padrões climáticos na Ásia e na América do Norte, um fenómeno conhecido como El Niño.

Para obter informações sobre o El Niño deste ano, os investigadores estão a examinar ocorrências passadas. No comunicado divulgado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, afirma-se que a Califórnia sofreu fortes chuvas durante o El Niño de 2015-2016, causando ondas intensas, inundações e deslizamentos de terra.

Uma nova imagem da NASA compara o início do El Niño de 2023 aos padrões observados em outubro de 1997 e outubro de 2015, que foram considerados eventos extremos pela agência espacial. Esses eventos anteriores causaram mudanças nas temperaturas globais, nos padrões dos ventos e no nível do mar.

Quando a temperatura da água superficial aumenta, os ventos superficiais de leste a oeste enfraquecem. Esta mudança leva ao aumento das chuvas no Pacífico oriental e central, enquanto a Indonésia regista uma diminuição das chuvas. Além disso, a actividade no Oceano Pacífico altera a corrente de jacto, resultando em condições mais húmidas e frias no sul dos EUA e em condições mais secas e quentes no norte.

Apesar do El Niño deste ano parecer relativamente moderado em comparação com eventos passados, Josh Willis, o cientista do projecto Sentinel-6 Michael Freilich, sugere que ainda poderá trazer um Inverno chuvoso ao sudoeste dos EUA se as condições se alinharem.

O satélite Sentinel-6 Michael Freilich faz parte da missão Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, um esforço conjunto que envolve a Agência Espacial Europeia, a Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos, a NASA e a NOAA. Seu nome é uma homenagem a Michael Freilich, ex-diretor da Divisão de Ciências da Terra da NASA.

Fontes:

– Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL) em Pasadena, Califórnia

– Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA)