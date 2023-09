O papel da uréia ionizada nas origens da vida na Terra

Os cientistas fizeram avanços significativos na compreensão das origens da vida na Terra, utilizando técnicas inovadoras de espectroscopia de raios X. Ao estudar a ionização e a reação das moléculas de ureia, os investigadores esclareceram como os blocos de construção da vida podem ter-se formado durante a fase pré-biótica.

Durante este período, a atmosfera da Terra era menos densa, permitindo que a radiação espacial de alta energia ionizasse as moléculas. Pequenas poças de água contendo uréia, composto orgânico essencial para a formação de bases nucleares, foram expostas a essa intensa radiação. Como resultado, a uréia foi convertida em produtos de reação que poderiam ter servido de base para a vida.

Para investigar mais detalhadamente este processo, uma equipe de pesquisa internacional da Universidade de Tohoku, da Universidade de Genebra, da ETH Zurique e da Universidade de Hamburgo empregou uma abordagem inovadora de espectroscopia de raios X. Esta técnica utilizou uma fonte de luz de geração de alto harmônico e um jato plano líquido submícron para examinar reações químicas em líquidos com precisão temporal excepcional.

Ao estudar as mudanças nas moléculas de ureia no nível do femtossegundo (um quatrilionésimo de segundo), os pesquisadores descobriram o processo dinâmico que ocorre após a ionização. A radiação ionizante danifica as biomoléculas de ureia, mas à medida que a energia se dissipa, as moléculas de ureia sofrem uma reação rápida e complexa.

Estudos anteriores se concentraram em reações moleculares na fase gasosa, mas a equipe projetou um dispositivo para gerar um jato líquido ultrafino no vácuo para expandir suas investigações no ambiente aquoso, que é o cenário natural para processos bioquímicos. Esse avanço permitiu-lhes estudar como as reações se desenrolam em tempo real.

Esta pesquisa não apenas fornece insights sobre as origens da vida na Terra, mas também abre novas oportunidades no campo emergente da attoquímica. Ao observar as reações moleculares com um nível de detalhe sem precedentes, os cientistas podem obter uma compreensão mais profunda dos processos químicos e avançar o nosso conhecimento sobre os mecanismos fundamentais que impulsionam a vida.

