Mudanças climáticas ameaçam a vida extraordinária dos morcegos, conclui estudo

Um estudo recente publicado em Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences sugere que a notável longevidade dos morcegos pode estar em risco devido ao aumento das temperaturas globais. A pesquisa, conduzida por cientistas da University College Dublin e da Universidade de Bristol, concentrou-se no ciclo de hibernação de um grupo de morcegos-ferradura selvagens.

Os pesquisadores descobriram que as flutuações do clima durante o período de hibernação dos morcegos afetavam o mecanismo molecular responsável por suas longas vidas. Os telômeros, que são pedaços de DNA que protegem as extremidades dos cromossomos, encurtam cada vez que uma célula se divide. Este processo de encurtamento está associado ao envelhecimento e às doenças relacionadas ao envelhecimento.

O estudo descobriu que os morcegos que saíram da hibernação com mais frequência devido a condições mais quentes tinham telômeros significativamente mais curtos em comparação com invernos anteriores com temperaturas mais frias. A professora Emma Teeling, da University College Dublin, expressou preocupação com estas descobertas, afirmando que o aumento previsto nas temperaturas globais pode limitar os efeitos benéficos da hibernação nos morcegos selvagens.

Megan Power, principal autora do estudo, acompanhou mais de 200 morcegos-ferradura selvagens durante três invernos para examinar os efeitos da hibernação nos telômeros. A investigação revelou que a hibernação actua como uma forma de rejuvenescimento, com os telómeros a estenderem-se em vez de encurtarem durante a época de hibernação. Esta extensão provavelmente se deve à expressão da enzima telomerase, que permite que o DNA telomérico se replique sem causar danos.

As descobertas do estudo enfatizam as consequências potenciais das mudanças nas condições climáticas na natureza de vida longa dos morcegos. Espécies com expectativa de vida longa e taxas reprodutivas lentas, como os morcegos, são particularmente vulneráveis ​​às mudanças ambientais. Os investigadores sublinham a importância de compreender como os morcegos são afectados e se adaptam às rápidas alterações climáticas.

Mais investigações são necessárias para explorar o papel da telomerase na extensão dos telômeros durante a hibernação. O estudo destaca o impacto das alterações climáticas na ecologia e sobrevivência das populações de morcegos, enfatizando a necessidade de investigação contínua e esforços de conservação para proteger estas criaturas extraordinárias.

Fonte:

– Megan L. Power et al, Dinâmica dos telômeros de hibernação em um clima em mudança: insights de morcegos-ferradura selvagens, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– Colégio Universitário de Dublin