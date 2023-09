Melhorando os serviços ecossistêmicos por meio da ecovoltaica: uma abordagem sustentável para a energia solar

A abordagem convencional para instalações de energia solar geralmente envolve a limpeza do terreno e a colocação de painéis solares na superfície nivelada. No entanto, este método pode resultar em perturbações significativas nos ecossistemas. Para promover uma abordagem mais sustentável e ambientalmente responsável, investigadores da Colorado State University propõem a utilização da ecovoltaica, que combina a produção de energia com a preservação dos serviços ecossistémicos.

A agrovoltaica, que envolve a dupla utilização de terras para agricultura e instalações solares, já foi reconhecida como um passo positivo em direção à sustentabilidade. No entanto, tende a priorizar a maximização da produção de eletricidade sem considerar os benefícios potenciais para plantas e animais abaixo dos painéis solares. A ecovoltaica adota uma abordagem diferente ao projetar painéis solares que consideram as necessidades do ecossistema, especialmente em ambientes com escassez de água, como pastagens.

Os pesquisadores se inspiram em seu trabalho no Jack's Solar Garden, o maior local de pesquisa agrovoltaica dos EUA. Aqui, eles estudam como os painéis solares modificam os padrões da luz solar e alteram a distribuição das chuvas, criando microambientes únicos que sustentam a diversidade nas instalações solares. Esses microambientes são centrais para o conceito de ecovoltaica.

Uma das principais vantagens da ecovoltaica é o seu potencial para restaurar terras agrícolas altamente degradadas ou abandonadas. Estas áreas, ideais para instalações solares em grande escala, podem ser simultaneamente transformadas em habitats que melhoram a biodiversidade e, ao mesmo tempo, fornecem energia limpa.

Para investigar mais profundamente os impactos ecológicos dos painéis solares, os investigadores planeiam estabelecer um novo centro de investigação num ambiente de pastagem nativa perto do campus da universidade. Através desta iniciativa, pretendem compreender melhor os efeitos das instalações solares em ecossistemas adversos e secos, à medida que as alterações climáticas se intensificam no futuro.

A pesquisa conduzida pela equipe da Colorado State University visa influenciar futuras instalações solares, explorando princípios que priorizem a sustentabilidade ecológica. Ao adoptar estes princípios, as empresas de energia podem contribuir tanto para soluções climáticas como para soluções de uso do solo. Através da ecovoltaica, torna-se possível um futuro de energia solar mais sustentável e ecologicamente informado.

