Pesquisador colombiano estuda material extraterrestre em amostras de poeira trazidas de volta à Terra

Um jovem pesquisador colombiano, Camilo Jaramillo-Correa, teve a oportunidade única de estudar amostras de poeira trazidas do espaço sideral. As amostras foram coletadas pela missão Hayabusa2 da agência espacial japonesa, que se tornou a primeira a transmitir imagens de veículos espaciais em operação em um asteróide e devolveu amostras geológicas à Terra. Jaramillo-Correa, que na época estava cursando doutorado em Engenharia Nuclear, projetou e construiu uma cápsula de amostra selada para conter as amostras e protegê-las da contaminação do ar.

Seus mentores perguntaram se era possível usar a cápsula para estudar material extraterrestre, e Jaramillo-Correa modificou e testou a cápsula para atender aos rígidos requisitos de proteção de amostras. A equipe realizou estudos em dois conjuntos de amostras do asteroide Ryugu: partículas individuais e pós finos. A análise está em andamento, mas eles esperam obter informações sobre a composição, propriedades e possíveis evidências de intemperismo espacial dos asteroides.

Estudar asteróides é importante por dois motivos principais, segundo Jaramillo-Correa. Em primeiro lugar, fornecem uma visão instantânea das fases iniciais do Sistema Solar e podem ajudar-nos a compreender como este e o planeta Terra se formaram, bem como a origem da vida. Em segundo lugar, o estudo de asteróides pode fornecer informações sobre os efeitos do desgaste espacial e da contaminação atmosférica.

A viagem de Jaramillo-Correa da Colômbia aos Estados Unidos para a sua investigação também destaca as diferenças nos ambientes de investigação e no acesso aos recursos. Ele observou que os pesquisadores nos EUA têm acesso muito mais fácil a recursos, como instrumentos, em comparação com os da Colômbia. Apesar disso, ele aprendeu a valorizar as capacidades de seu laboratório na Colômbia e a ser engenhoso.

Outra pesquisadora colombiana, Andrea Guzman Mesa, perseguiu seus sonhos na área da astrofísica. Seu doutorado se concentrou no estudo das atmosferas de planetas fora do nosso sistema solar. Ela comparou modelos atmosféricos com dados observacionais usando estruturas de aprendizado de máquina para fazer previsões sobre a composição dessas atmosferas. Guzman Mesa também foi fundamental para aumentar a visibilidade das mulheres cientistas na Colômbia, na esperança de provocar mudanças reais no ecossistema de pesquisa do país.

Fontes:

– Artigo Fonte