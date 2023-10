A Sonda da Esperança: Desvendando os Mistérios da Atmosfera Marciana

By

Com a divulgação do seu nono lote de dados, a “Hope Probe” da Missão Emirates Mars continua a fornecer informações inovadoras sobre a atmosfera marciana. Utilizando instrumentos de última geração, a sonda capturou uma quantidade impressionante de 3.3 Terabytes de dados atmosféricos do planeta vermelho, revolucionando a nossa compreensão de Marte.

O nono conjunto de dados, coletado de 1º de março a 31 de maio de 2023, mostra as capacidades excepcionais dos três instrumentos científicos da Emirates Mars Probe: o Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS), o Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS) e o Emirates Exploration Imager. (EXI). Através destes instrumentos, a missão oferece um exame abrangente da atmosfera marciana, desde a sua superfície até aos confins exteriores.

Uma das descobertas mais notáveis ​​do conjunto de dados mais recente é o estudo das mudanças de curto prazo e do movimento das nuvens em Marte. O EXI, com as suas imagens de nuvens de alta frequência obtidas em várias datas, fornece aos cientistas uma riqueza de informações sobre a natureza dinâmica das nuvens marcianas.

Além disso, à medida que o Sol entra no pico do seu ciclo de 11 anos, as observações noturnas da EMUS revelaram exibições deslumbrantes de auroras discretas. Estas auroras, observadas sobre os campos magnéticos da crosta terrestre mais fortes do hemisfério sul, revelaram um espetacular espetáculo de luzes de 27 a 28 de abril de 2023.

A missão alargada da Sonda Hope vai além do seu objectivo principal de recolher dados relativos a um ano marciano, equivalente a dois anos terrestres. Agora, com mais um ano terrestre para examinar as variações interanuais da atmosfera marciana, a missão pretende desvendar os mistérios que rodeiam os processos atmosféricos inferiores, a perda da atmosfera superior e a ligação crucial entre os dois.

A órbita única da Sonda Hope permite à comunidade científica mergulhar nas variações diárias e sazonais da atmosfera marciana. Ao analisar a vasta coleção de dados da sonda, os investigadores antecipam a descoberta de informações significativas sobre a dinâmica atmosférica de Marte.

Em conclusão, a Sonda Hope não só superou as expectativas em termos de recolha de dados, mas também preparou o terreno para avanços inovadores na nossa compreensão da atmosfera marciana. A cada conjunto de dados, novos mistérios são desvendados, convidando os cientistas a desvendar os segredos do planeta vermelho.

Perguntas frequentes

1. O que é a Sonda de Esperança?

A Hope Probe é uma espaçonave lançada pela Emirates Mars Mission para estudar e coletar dados sobre a atmosfera marciana.

2. Quantos dados a Sonda Esperança coletou?

A Sonda Hope coletou uma quantidade impressionante de 3.3 Terabytes de dados atmosféricos de Marte.

3. Quais são os principais objetivos científicos da missão?

A missão visa compreender os processos atmosféricos inferiores, a perda da atmosfera superior e a ligação entre os dois para revelar os mistérios que cercam a atmosfera marciana.

4. Quais foram algumas descobertas notáveis ​​do conjunto de dados mais recente?

O conjunto de dados mais recente revelou informações fascinantes sobre o movimento das nuvens marcianas e apresentou exibições deslumbrantes de auroras discretas sobre os campos magnéticos da crosta terrestre mais fortes do hemisfério sul.

