A genética influencia o comportamento altruísta das abelhas

Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia conduziram um estudo que explora a base genética por trás do comportamento altruísta das abelhas. O comportamento altruísta é definido como um comportamento que beneficia os outros, mesmo às custas do indivíduo que apresenta o comportamento. As abelhas demonstram um comportamento altruísta através do comportamento de comitiva, onde as abelhas operárias alimentam e cuidam da abelha rainha, mesmo à custa das suas próprias capacidades reprodutivas.

O estudo descobriu que os genes que afetam a receptividade ao feromônio mandibular da rainha, que desencadeia o comportamento da comitiva, são herdados da abelha mãe ou do pai. No entanto, o comportamento altruísta só é influenciado quando estes genes são herdados da mãe. As descobertas apoiam a Teoria do Parentesco do Conflito Intragenômico, que propõe genes conflitantes de ambos os pais no que diz respeito ao apoio comportamental.

Os pesquisadores cruzaram diferentes linhagens de abelhas e analisaram a resposta das abelhas operárias ao feromônio. Usando sequenciamento de RNA e genomas personalizados, eles examinaram padrões de expressão genética e identificaram redes reguladoras de genes com conflito intragenômico. Eles observaram que os genes expressos com viés paterno eram mais prevalentes.

Este estudo esclarece o controle genético do comportamento altruísta e sugere que o conflito intragenômico pode desempenhar um papel significativo na formação de várias características em abelhas e outras espécies. Compreender a base genética por trás do altruísmo nas abelhas pode contribuir para a nossa compreensão do comportamento social dos animais.

