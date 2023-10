Novas normas no Chile visam reduzir a poluição luminosa e proteger os céus escuros

O Chile é conhecido por suas condições excepcionais de observação de estrelas, sendo o Deserto do Atacama um dos melhores locais para os astrônomos devido ao seu céu limpo e à mínima poluição luminosa. Para preservar estes céus escuros para a astronomia e abordar os efeitos prejudiciais da poluição luminosa na saúde humana e na biodiversidade, o Ministério do Meio Ambiente do Chile introduziu um novo padrão nacional de iluminação.

Anteriormente, as regiões que acolhem os principais observatórios no Chile tinham regulamentos de iluminação específicos para proteger o seu estatuto de céu escuro. Agora, estas normas estão a ser alargadas a todo o resto do país para promover práticas de iluminação exterior responsáveis ​​e sustentáveis.

O novo padrão de iluminação concentra-se em melhorar a iluminação externa, mudando de luz azul intensa para tons âmbar mais suaves. Essa mudança ajuda a minimizar os impactos negativos na saúde humana, como obesidade, depressão e certos tipos de câncer. Além disso, a publicidade iluminada deve ser desligada entre a meia-noite e as 7h, garantindo que a iluminação comercial não contribui para a poluição luminosa durante horas noturnas cruciais.

Além da saúde humana, a Nova Norma Nacional de Iluminação também reconhece o impacto da poluição luminosa na biodiversidade. A luz artificial perturba o comportamento das espécies noturnas, incluindo insetos polinizadores e aves marinhas. Os insectos polinizadores dependem do luar e das estrelas para a navegação, e a poluição luminosa pode confundi-los e desorientá-los, afectando a polinização das plantas e a manutenção das culturas. Da mesma forma, o petrel Markham, uma ave marinha nativa do Chile, Equador e Peru, enfrenta perigo devido à poluição luminosa. Estas aves utilizam a luz da lua e das estrelas para navegar até aos seus locais de reprodução, mas a iluminação urbana muitas vezes confunde-as, impedindo uma migração bem sucedida.

O Novo Padrão Nacional de Iluminação visa reverter os impactos negativos sobre a vida selvagem e proteger áreas vitais para os esforços de conservação. Ao implementar intensidade, temperatura de cor e limites de tempo, o Chile procura alcançar um uso racional e sustentável da iluminação artificial, salvaguardando ao mesmo tempo o meio ambiente e o bem-estar humano.

Além desses benefícios, as novas regulamentações também garantem a preservação do santuário do céu escuro do Chile, que abriga inúmeros observatórios. O aumento da poluição luminosa representa um risco significativo para a viabilidade das observações astronómicas a longo prazo. Ao priorizar a preservação do céu escuro, o Chile reconhece a importância da astronomia e sua contribuição para a compreensão do universo.

Fontes: Fundación Cielos de Chile, Ministério do Meio Ambiente do Chile