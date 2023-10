Crânio de morcego de 50 milhões de anos atrás fornece uma nova visão sobre a evolução inicial dos morcegos

By

O crânio de um morcego quase intacto, datado de aproximadamente 50 milhões de anos, foi descoberto em uma caverna na França. Esta descoberta lança luz sobre a anteriormente misteriosa evolução inicial dos morcegos. Os morcegos têm um dos registos fósseis mais pobres entre os mamíferos, tornando difícil determinar quando começaram a voar ou a empoleirar-se em cavernas, bem como quando desenvolveram as suas capacidades únicas de ecolocalização. O crânio do morcego, pertencente à espécie extinta Vielasia sigei, estava entre os 23 indivíduos fossilizados encontrados na caverna.

Os fósseis anteriores de morcegos eram frequentemente fragmentados ou completamente achatados, tornando difícil estudar sua anatomia tridimensional e determinar se usavam a ecolocalização. No entanto, o crânio de Vielasia sigei foi perfeitamente preservado em calcário, mantendo a sua forma original. Isso permitiu aos cientistas estudar o ouvido interno e compará-lo com os morcegos modernos. Os resultados sugerem que este antigo morcego provavelmente usava a ecolocalização, colocando-o bem à frente das baleias em termos de desenvolvimento desta capacidade. Antes desta descoberta, os cientistas só tinham certeza da ecolocalização nas famílias modernas de morcegos.

O morcego Vielasia sigei era uma espécie pequena que vivia em cavernas, medindo apenas 1.8 cm de comprimento. Isto contradiz suposições anteriores de que os primeiros morcegos viviam principalmente em árvores ao redor de lagos e florestas. A estabilidade dos ambientes das cavernas provavelmente proporcionou um refúgio durante as mudanças flutuantes de temperatura do início do período Eoceno.

Embora esta descoberta não resolva definitivamente o debate sobre a ecolocalização precoce dos morcegos, ela fornece evidências convincentes. Também serve de inspiração para uma maior exploração do registo fóssil para obter mais informações sobre a evolução dos morcegos e as suas características únicas.

