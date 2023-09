A mais antiga estrutura de madeira descoberta: uma civilização ancestral avançada?

By

Os arqueólogos fizeram recentemente uma descoberta inovadora: a estrutura de madeira mais antiga já encontrada, que remonta a quase meio milhão de anos. Esta descoberta sugere que os nossos antepassados ​​eram muito mais avançados do que se acreditava anteriormente. A notável estrutura foi encontrada em Kalambo Falls, na Zâmbia, perto da fronteira com a Tanzânia, e está excepcionalmente bem preservada. Acredita-se que seja uma plataforma, passarela ou habitação elevada que mantinha nossos parentes acima da água.

A madeira apresenta marcas de corte, indicando que ferramentas primitivas foram usadas para unir dois grandes troncos para criar a estrutura. Além da plataforma de madeira, também foi descoberta no local uma coleção de ferramentas de madeira, incluindo uma cunha e uma vara de escavação. Esta descoberta desafia a noção de que os nossos antepassados ​​só usavam madeira para fins limitados, como acender fogueiras ou caçar.

Larry Barham, principal autor do estudo e arqueólogo da Universidade de Liverpool, afirmou que esta descoberta mudou a sua percepção dos nossos antepassados. Demonstrou que eles tinham a capacidade de transformar o ambiente e criar algo inovador. Barham acredita que isso indica um alto nível de pensamento abstrato e possivelmente até de habilidades linguísticas.

A estrutura foi uma descoberta casual feita durante escavações em 2019 perto do rio Kalambo, acima de uma cachoeira que atinge 235 metros de altura. Acredita-se que o alto nível da água nas cataratas tenha preservado a estrutura de madeira ao longo dos séculos. As descobertas envolvendo madeiras antigas são raras devido à sua tendência a apodrecer sem deixar muitos vestígios para as gerações futuras.

Para determinar com precisão a idade da estrutura, os pesquisadores empregaram um novo método chamado datação por luminescência, que mede a última vez que os minerais foram expostos à luz solar. Isto revelou que a estrutura tem pelo menos 476,000 mil anos, sendo anterior à evolução do Homo sapiens. Fósseis do Homo heidelbergensis, um parente humano, foram encontrados na região, datando de 700,000 mil a 200,000 mil anos.

A descoberta desafia a crença predominante de que os ancestrais humanos eram nômades. A localização da estrutura próxima às cachoeiras, que fornecia uma fonte confiável de água, sugere que pode ter servido como habitação permanente. No entanto, esta hipótese ainda não foi comprovada e mais pesquisas são necessárias.

No geral, esta descoberta incrível mostra as imensas capacidades e engenhosidade dos nossos antepassados. Ele fornece evidências de seu pensamento avançado, habilidades de planejamento e criação de estruturas nunca vistas antes. A descoberta levanta questões intrigantes sobre o desenvolvimento das primeiras civilizações e destaca a necessidade de maior exploração e estudo do nosso passado distante.

Fontes:

– Artigo fonte: [inserir título do artigo fonte]

– Definições:

– Datação por luminescência: técnica que determina a idade dos minerais medindo o tempo desde a sua última exposição à luz solar.

– Homo heidelbergensis: um ancestral humano extinto que se acredita ter vivido entre 700,000 e 200,000 anos atrás.

– Pensamento abstrato: a capacidade de pensar sobre conceitos que não estão fisicamente presentes ou diretamente experimentados.

[Inserir URLs de fontes sem links ativos]