Biologia da mastigação dos hipopótamos: presas proeminentes e bocas abertas limitam a eficiência

Um estudo recente conduzido por pesquisadores da Universidade de Zurique, na Suíça, descobriu que as grandes presas e a boca larga dos hipopótamos restringem seus movimentos de mastigação, resultando em uma mastigação ineficiente. As descobertas, publicadas na revista de acesso aberto PLOS ONE, lançam luz sobre a biologia mastigatória única destas criaturas aquáticas.

Os hipopótamos são conhecidos por terem a boca mais larga de qualquer mamífero, o que lhes permite consumir grandes quantidades de vegetação. No entanto, o estudo sugere que sua capacidade de mastigação é limitada devido ao tamanho e à disposição dos dentes. Os pesquisadores observaram o comportamento mastigatório de hipopótamos comuns e hipopótamos pigmeus usando imagens de vídeo de animais de zoológico. Eles também examinaram os crânios de espécimes de museu para medir o tamanho e a disposição dos dentes e procuraram sinais de desgaste que indicassem padrões de mastigação.

Os resultados mostraram que havia pouca diferença na largura da mandíbula superior e inferior ou dos dentes da bochecha entre as duas espécies de hipopótamos, sugerindo um movimento de mastigação principalmente vertical. No entanto, descobriu-se que os dentes frontais superiores e inferiores interligados nos hipopótamos comuns impedem quase completamente a mastigação lateral. Em contraste, os hipopótamos pigmeus usam um leve movimento de moagem de um lado para o outro ao mastigar.

Os pesquisadores acreditam que os ancestrais dos hipopótamos modernos dependiam mais dos movimentos bruscos da mandíbula, mas essa habilidade foi perdida com o tempo. A evolução de uma mandíbula rígida e de uma boca aberta pode ter priorizado a capacidade de luta em detrimento da eficiência de mastigação. Também é sugerido que a mastigação ineficiente pode ter contribuído para o estilo de vida semi-aquático dos hipopótamos comuns.

O estudo destaca que a maioria dos herbívoros depende de movimentos laterais da mandíbula para moer a comida, enquanto os hipopótamos desistiram devido à necessidade de uma mandíbula rígida durante as lutas com outros hipopótamos. A pesquisa contribui para uma melhor compreensão da biologia mastigatória única dos hipopótamos e dos fatores que moldam seu comportamento alimentar.

