Pesquisadores desenvolvem robô em escala de insetos movido a combustão

Pesquisadores da Universidade Cornell criaram com sucesso um robô em escala de inseto movido a combustão, superando as capacidades dos robôs movidos a eletricidade em termos de velocidade, força, flexibilidade e capacidade de salto. A equipe combinou microatuadores leves com combustível químico de alta densidade energética para superar os desafios enfrentados pela redução de motores, motores e bombas. Ao utilizar um combustível químico de alta densidade energética semelhante ao usado em automóveis, os pesquisadores conseguiram aumentar significativamente a potência e o desempenho a bordo do robô. O robô, que mede pouco mais de um centímetro de comprimento e pesa o equivalente a um clipe e meio, é impresso em 3D com uma resina resistente a chamas e equipado com quatro atuadores que funcionam como pés.

Os atuadores são capazes de produzir 9.5 newtons de força, em comparação com os aproximadamente 0.2 newtons produzidos por robôs de tamanho semelhante. O robô também pode operar em frequências superiores a 100 hertz, atingir deslocamentos de 140% e levantar 22 vezes o peso do seu corpo. Seus atuadores movidos a combustão permitem navegar em terrenos difíceis, superar obstáculos, saltar distâncias incríveis e mover-se rapidamente no solo. O design dos atuadores também oferece um alto grau de controle, permitindo que os operadores ajustem a velocidade, a frequência das faíscas e a alimentação de combustível em tempo real para acionar uma série de respostas.

Os pesquisadores planejam reunir mais atuadores para produzir movimentos vigorosos e controlados com precisão em uma escala maior. Eles também pretendem desenvolver uma versão livre do robô usando um combustível líquido que possa ser transportado a bordo, juntamente com componentes eletrônicos menores. Este avanço na robótica movida a combustão nos aproxima da realidade do uso de robôs em escala de insetos em operações de busca e salvamento, exploração, monitoramento ambiental, vigilância e navegação em ambientes desafiadores.

Fonte: Cameron A. Aubin et al, Atuadores de combustão suaves e poderosos para robôs em escala de insetos, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Fonte: Universidade de Cornell