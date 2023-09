Missão Chang'e-4 da China revela segredos da Lua

By

A missão Chang'e-4 da China forneceu informações inovadoras sobre os mistérios da lua. A missão, conduzida pela Administração Espacial Nacional Chinesa (CNSA), alcançou o marco histórico de pousar no lado oculto da Lua em 2018. Desde então, a espaçonave vem capturando imagens notáveis ​​e extraindo amostras minerais, lançando luz sobre a Lua. história geológica.

As descobertas da missão Chang'e-4 foram publicadas recentemente no Journal of Geophysical Research: Planets. A análise revelou que os 130 metros superiores da superfície lunar consistem em múltiplas camadas de poeira, solo e rochas quebradas. Os investigadores também descobriram cinco camadas distintas de lava lunar abaixo desta superfície, que se espalharam pela paisagem há milhares de milhões de anos.

Os especialistas acreditam que a Lua se formou há 4.51 bilhões de anos, quando um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra e resultou na quebra de um fragmento. Durante os 200 milhões de anos seguintes, a Lua sofreu vários impactos de detritos espaciais, criando fissuras na sua superfície. Tal como a Terra, o manto da Lua continha bolsas de magma derretido, que se infiltraram nas fendas devido a erupções vulcânicas.

No entanto, os novos dados da Chang'e-4 revelam que a atividade vulcânica na Lua diminuiu gradualmente ao longo do tempo. Quanto mais próxima a rocha vulcânica estava da superfície da Lua, mais fina ela se tornava, sugerindo que a Lua estava esfriando e se tornando geologicamente inativa.

Embora se pense que a actividade vulcânica tenha cessado entre mil milhões e 100 milhões de anos atrás, investigadores, incluindo o especialista astrogeológico Jianqing Feng, especulam que ainda pode haver magma escondido nas profundezas da superfície lunar.

Esta missão inovadora marca apenas o início de uma maior exploração e mapeamento das características geológicas da Lua pela missão Chang'e-4. As descobertas feitas até agora fornecem informações valiosas sobre o passado da Lua e contribuem para a nossa compreensão da história do Sistema Solar.

