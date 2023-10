Os surpreendentes segredos escondidos sob a crosta terrestre

By

Num estudo inovador, os cientistas fizeram uma descoberta fascinante sobre o manto da Terra – a camada entre a crosta e o núcleo. Acontece que sob os nossos pés existe um enorme reservatório de água, comparável em tamanho aos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico juntos.

Ao contrário da água líquida que conhecemos na superfície da Terra, esta água é armazenada na forma de íons dentro de cristais dentro do manto. Esta descoberta desafia a crença de longa data de que os mantos superior e inferior são desprovidos de água. Isto sugere que a zona de transição entre eles, localizada a cerca de 255-410 milhas subterrâneas, é na verdade molhada.

Os pesquisadores realizaram experimentos em rochas representativas da zona de transição do manto. Ao observar os níveis de viscosidade destas rochas, encontraram uma correlação com os níveis medidos do manto. Isto indica que a zona de transição realmente contém água.

Além disso, o estudo sugere que a Terra pode estar “molhada até ao seu núcleo”. Propõe-se que o próprio manto seja capaz de produzir água através de reações químicas, em vez de depender apenas de colisões com cometas ricos em gelo durante o início da história do planeta.

A revelação deste vasto sistema de água subterrânea tem implicações que vão além do nosso próprio planeta. Isto levanta a possibilidade de que outros corpos celestes, incluindo planetas extrasolares, também possam abrigar oceanos escondidos dentro dos seus mantos.

A presença de água nas profundezas do interior da Terra tem consequências potenciais para a atividade sísmica. À medida que a água escapa dos cristais, pode gerar uma pressão tremenda, desencadeando finalmente terremotos que se originam centenas de quilômetros abaixo da superfície. Isto lança uma nova luz sobre as origens misteriosas de certos eventos sísmicos.

Apesar destas descobertas notáveis, a comunidade científica permanece incerta sobre as origens e quantidades exactas de água no nosso planeta. O debate em curso destaca a complexidade da evolução da Terra e a sua relevância para a compreensão de outros corpos celestes.

FAQ:

P: Onde está a água descoberta no estudo?

R: A água é encontrada no manto, a camada entre a crosta e o núcleo da Terra.

P: Como a água é armazenada?

R: A água é armazenada dentro dos cristais como íons, e não na forma líquida.

P: Que implicações a descoberta tem para a atividade sísmica?

R: A liberação de água dos cristais pode potencialmente desencadear terremotos nas profundezas da superfície da Terra.

P: Outros planetas poderiam ter água escondida em seus mantos?

R: Sim, é possível que outros corpos celestes, incluindo planetas extrasolares, também contenham oceanos ocultos dentro dos seus mantos.

P: Onde posso encontrar mais informações sobre este tópico?

R: Para mais detalhes, você pode ler o artigo original no [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/).