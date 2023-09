Pólo Sul da Lua selecionado como local de pouso para a missão Artemis III da NASA

Uma nova imagem do outro lado da Lua revelou a região escolhida pela NASA para o pouso da missão Artemis III. Esta missão faz parte do ambicioso plano da NASA para devolver os humanos à superfície lunar pela primeira vez em mais de 50 anos. O local de pouso selecionado é o pólo sul da Lua, que é de grande interesse científico porque se acredita que contém gelo de água em crateras permanentemente sombreadas.

A NASA colaborou com a National Geographic para divulgar uma imagem em mosaico da cratera Shackleton, localizada no pólo sul da lua. A imagem foi capturada usando o instrumento ShadowCam da NASA na espaçonave Korea Pathfinder Lunar Orbiter, juntamente com imagens adicionais do Lunar Reconnaissance Orbiter. A Cratera Shackleton é uma das crateras permanentemente sombreadas da região, tornando-a um ponto potencial para gelo de água.

O interior da Cratera Shackleton, envolto em escuridão permanente, é revelado na imagem em mosaico. A cratera foi capturada pelo ShadowCam, um instrumento da NASA projetado para explorar as partes sombrias da superfície lunar. As áreas circundantes foram fotografadas pela Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. A imagem mostra partes de três das 13 regiões potenciais de pouso para os astronautas do Artemis III.

O gelo de água é um recurso raro na Lua, pois normalmente evapora quando exposto à luz solar. No entanto, as crateras permanentemente sombreadas no pólo sul da Lua criam um ambiente ideal para a persistência do gelo de água. Os cientistas da NASA acreditam que a água gelada nessas crateras pode ser utilizada para vários fins, incluindo consumíveis para astronautas, proteção contra radiação e propelente de foguete.

A missão Artemis III está programada para 2025 e, antes disso, a NASA planeja conduzir a missão tripulada Artemis II ao redor da lua. A NASA também enviará um veículo lunar chamado VIPER para procurar depósitos de gelo. Essas missões abrirão caminho para futuras missões tripuladas e utilização de recursos na superfície lunar.

Fontes: NASA, National Geographic