Veículo elétrico Alibaba incrivelmente estranho da semana: a motocicleta pára-choques free-range inspirada em Troncycle

O veículo elétrico da semana do Alibaba, incrivelmente estranho, desta semana apresenta uma máquina maluca e não convencional que parece desafiar a razão. Apresentando a motocicleta pára-choques free-range inspirada no Troncycle. Ao contrário dos passeios tradicionais de carnaval, esta motocicleta elétrica não precisa ser amarrada a um piso e teto de aço. É alimentado por uma bateria interna, permitindo a livre movimentação em qualquer lugar.

Embora este veículo pouco convencional possa não ser adequado para o deslocamento diário, ele oferece recursos exclusivos que compensam sua falta de velocidade e potência. Equipada com “quatro radares” e “plástico anticolisão”, a motocicleta prioriza a segurança. Apesar da bateria de baixa potência de 24 V e do motor de 350 W, o veículo compensa com seus recursos de alta tecnologia.

Além dos recursos de segurança, a motocicleta se destaca pelo colorido show de luzes LED, garantindo um passeio visualmente atraente. Embora possa não atingir altas velocidades, o seu apelo estético compensa a falta de velocidade.

É importante notar que este veículo inspirado no Troncycle se desvia do design tradicional da motocicleta. Possui três ou quatro rodas menores sob o chassi, lembrando um kart em formato de motocicleta.

Surpreendentemente, este brinquedo infantil também inclui um assento traseiro, permitindo que os pais experimentem a emoção enquanto os filhos assumem o controle. Esta configuração exclusiva proporciona uma experiência de pilotagem única para crianças e pais.

Para quem deseja testemunhar o ciclo bumper-tron em ação, está disponível um vídeo mostrando o veículo sendo pilotado por um profissional em um percurso fechado.

Em resumo, este Veículo Elétrico Alibaba Incrivelmente Estranho da Semana destaca uma motocicleta de pára-choques livre com elementos de design inspirados em Troncycle. Apesar de suas especificações modestas, a motocicleta oferece recursos de segurança inovadores, um vibrante show de luzes LED e uma configuração única que permite aos pais andarem junto com seus filhos.

Definições:

– Carro de choque: Pequeno carro movido a eletricidade usado em parques de diversões e feiras, projetado com um pára-choque de borracha para absorver impactos de colisão.

– Troncycle: Uma motocicleta fictícia apresentada no filme “Tron” conhecida por seu design futurista e estética luminosa.

Fontes:

– Vídeo Bumper Troncycle: [Vídeo] (fonte não mencionada no artigo)

– Veículo elétrico da semana Alibaba incrivelmente estranho Fonte: [URL] (fonte não mencionada no artigo)