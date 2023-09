Empresa de biotecnologia Light Bio desenvolve petúnias brilhantes geneticamente modificadas

Uma empresa de biotecnologia chamada Light Bio obteve permissão do Departamento de Agricultura dos EUA para vender petúnias brilhantes geneticamente modificadas nos Estados Unidos. Essas petúnias produzem um brilho verde neon à noite, graças à adição de DNA de um cogumelo bioluminescente chamado Neonothopanus nambi. A empresa planeja começar a enviar as plantas no início de 2024.

A bioluminescência é o processo pelo qual os organismos produzem luz através de uma reação entre o oxigênio e uma substância chamada luciferina, facilitada por uma enzima chamada luciferase. Embora a bioluminescência seja encontrada em cerca de 1,500 espécies, ela é pouco compreendida na maioria dos organismos, exceto bactérias. Em 2018, os cientistas identificaram enzimas específicas no Neonothopanus nambi que lhe permitem emitir luz.

Outras tentativas de criar plantas brilhantes no passado envolveram pulverizar plantas com uma substância química encontrada em vaga-lumes ou modificar geneticamente plantas com genes de bactérias bioluminescentes. Porém, esses métodos apresentavam limitações, como a necessidade de tratamentos especializados ou a produção de pouca luz.

A descoberta da Light Bio envolve a descoberta de uma via de bioluminescência fúngica que pode ser coordenada com o próprio sistema metabólico da planta. Essa via envolve uma molécula chamada ácido cafeico, abundante nas plantas, e quatro enzimas diferentes que o convertem em luciferina. As plantas resultantes brilham mais intensamente do que as tentativas anteriores e emitem luz durante todo o seu ciclo de vida.

Embora tenham sido levantadas preocupações sobre os potenciais riscos ambientais das plantas brilhantes geneticamente modificadas, a Light Bio abordou essas preocupações afirmando que as plantas serão cultivadas principalmente em ambientes controlados, como residências, empresas e jardins botânicos, onde a iluminação artificial já excede a luz. emitida pelas plantas.

A Light Bio planeja vender inicialmente as petúnias brilhantes online em um lançamento limitado, com planos de expansão para viveiros e centros de jardinagem no futuro. A empresa também pretende desenvolver mais tipos de plantas ornamentais e torná-las ainda mais brilhantes.

Fontes:

